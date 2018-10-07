Ещё
Шуфутинский вернется в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шуфутинский собирается вернуться в Россию 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK
70-летний шансонье не планирует обзаводиться новой семьей, но решил осесть на родине.
Михаил Шуфутинский стал героем передачи «Честное слово». В ходе беседы он признался, что больше не хочет жить по ту сторону Атлантического океана и решил продать свой американский особняк.
Певец потратил на обустройство в США целых десять лет жизни. В девяностые он приезжал с гастролями в Россию и долгое время жил на две страны. Но в итоге ему захотелось осесть на одном месте. Так он принял решение перебраться на родину.
С супругой Маргаритой певец прожил вместе 40 лет, они воспитали двоих сыновей — Антона и Дэвида. Но три года назад Маргариты не стало. Женщина умерла от сердечной недостаточности, когда Шуфутинский был на гастролях. Когда полиция Лос-Анджелеса, добившись разрешения, вошла в дом Шуфутинских, Маргарита была уже мертва.
Певец высоко отзывается о женщине своей жизни — по его словам, нужно было быть «богиней», чтобы терпеть непростой характер Михаила. Такой могла быть только она.
На данный момент старший сын шансонье, Дэвид, живет в Москве. Младший решил остаться в США (кстати, он отдал двадцать лет службе в американской армии). У обоих сыновей есть семьи, дети — всего у Михаила Шуфутинского семь внуков!
Певец называет себя «хорошим дедом» и часто проводит время с семьями Дэвида и Антона.
Сам он пока не собирается снова становиться чьим-то мужем. «Жениться — это взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь», — считает Шуфутинский. Также, по его словам, свадьба всегда подразумевает создание семьи — а семья у него уже есть, и очень большая.
С собственной избранницей, которую певец упомянул косвенно, ему «хорошо», хотя и нет потребности в заключении брака. Судя по всему, он подразумевал свою молодую подругу, танцовщицу Светлану Уразову.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Становится страшно»: певица Зара потрясена смертью Монсеррат Кабалье Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» «Фигурка — бомба»: Наталья Рудова поделилась с подписчиками провокационным фото.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вор из Турции собирает дань с россиян72
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия15
Он резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его39
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»32
Гагарина покинула Россию после провокации59
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
00:41
Меланья Трамп пошла войной на мужа
США В мире
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
10:07
«Она нашла способ остановить Россию»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение