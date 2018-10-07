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Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия
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Гастроли переживающей предательство Лорак привели к смерти 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: инстаграм
Жизнь певицы Ани Лорак омрачила трагедия. Автомобиль, который перевозил гастрольное оборудование артистки, попал в смертельное ДТП.
Грузовик "Камаз" из команды певицы столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что фура перевозила концертное оборудование в другие города.
ЧП произошло по вине водителя иномарки. Он превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, передает издание "Челнинские известия".
По предварительной информации, виновник аварии скончался. В данный момент на месте происшествия ведутся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак все же решилась подать на развод. Поговаривают, что звезду утомили предательства и измены мужа.
О разводе певицы и бизнесмена стало известно после того, как соотвествующие документы поступили в одну из нотариальных контор Киева.
Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
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