Ещё
Бывшая супруга Башарова пострадала от страшного урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Гагарина покинула Россию после провокации
Гагарина покинула Россию после провокации

Бывшая супруга Башарова пострадала от страшного урагана 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press
Актриса Екатерина Архарова отправилась на романтический отдых с новым избранником. Однако безмятежные дни были омрачены стихийным бедствием. Архарова пострадала от урагана, так как артистка осталась практически без связи с внешним миром.
Актриса и бизнесмен Артем Илясов провели восемь дней на острове Сардиния. Выбор пал именно на это место, так как Екатерина много лет своей жизни провела в Италии.
Медовый месяц у пары начался с неприятного события, передает StarHit. "Первые пару дней погода, мягко говоря, не радовала", — рассказала Архарова.
Позже, ночью, начался сильный ливень с ветром, пропало электричество. "Связь с внешним миром практически отсутствовала. Но, к счастью, все обошлось без серьезных последствий", — поделилась артистка.
Напомним, 30 августа актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные встречались больше года.
Екатерина Архарова и Артем Илясов расписались. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве. На торжестве присутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.
Дни.ру: последние новости
Полина Гагарина покинула Россию после провокации Морщинистую Стриженову поперли с Первого канала Взвывшую от одиночества Бузову оставили без секса
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что может С-300 в поединке с истребителем F-3574
Гагарина покинула Россию после провокации8
На учениях НАТО случилось ЧП120
Названо условие примирения России и Украины94
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы232
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
00:41
Меланья Трамп пошла войной на мужа
США В мире
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:06
Велосипедистов чуть не убило летящим оленем
Происшествия
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение