Бывшая супруга Башарова пострадала от страшного урагана 

Актриса Екатерина Архарова отправилась на романтический отдых с новым избранником. Однако безмятежные дни были омрачены стихийным бедствием. Архарова пострадала от урагана, так как артистка осталась практически без связи с внешним миром.
Актриса и бизнесмен Артем Илясов провели восемь дней на острове Сардиния. Выбор пал именно на это место, так как Екатерина много лет своей жизни провела в Италии.
Медовый месяц у пары начался с неприятного события, передает StarHit. "Первые пару дней погода, мягко говоря, не радовала", — рассказала Архарова.
Позже, ночью, начался сильный ливень с ветром, пропало электричество. "Связь с внешним миром практически отсутствовала. Но, к счастью, все обошлось без серьезных последствий", — поделилась артистка.
Напомним, 30 августа актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные встречались больше года.
Екатерина Архарова и Артем Илясов расписались. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве. На торжестве присутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.