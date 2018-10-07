Раскрыты подробности тайной свадьбы Максаковой

Российская оперная певица Мария Максакова летом этого года тайно вышла замуж, утверждает НТВ. Как говорится в публикации на сайте канала, брак был заключен 12 июля в Шевченковском загсе города Киева.
Российская оперная певица Мария Максакова летом этого года тайно вышла замуж, утверждает НТВ. Как говорится в публикации на сайте канала, брак был заключен 12 июля в Шевченковском загсе города Киева.
Журналисты пишут, что избранником Максаковой стал уроженец Кабардино Балкарии, некий Далхат Халаев, который младше ее на десять лет.
Кроме того, как следует из новости, после свадьбы Максакова якобы переписала на упомянутого Халаева семикомнатную квартиру в центре Москвы. После этого, добавляет НТВ, Халаев продал квартиру другому человеку и исчез, его сейчас разыскивают.