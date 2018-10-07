Раскрыты подробности тайной свадьбы Максаковой

СМИ сообщили о тайной свадьбе Марии Максаковой

Российская оперная певица Мария Максакова летом этого года тайно вышла замуж, утверждает НТВ . Как говорится в публикации на сайте канала, брак был заключен 12 июля в Шевченковском загсе города Киева.

Российская оперная певица Мария Максакова летом этого года тайно вышла замуж, утверждает НТВ. Как говорится в публикации на сайте канала, брак был заключен 12 июля в Шевченковском загсе города Киева.

Журналисты пишут, что избранником Максаковой стал уроженец Кабардино Балкарии, некий Далхат Халаев , который младше ее на десять лет.

Кроме того, как следует из новости, после свадьбы Максакова якобы переписала на упомянутого Халаева семикомнатную квартиру в центре Москвы. После этого, добавляет НТВ, Халаев продал квартиру другому человеку и исчез, его сейчас разыскивают.