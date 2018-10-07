Корнелия Манго пожаловалась на здоровье

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Корнелия Манго рассказала о панических атаках 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Корнелия Манго опубликовала свое фото с очередной фотосессии и спросила читателей, как часто они сталкиваются с таким неприятным явлением, как панические атаки.
Артистка, которая откровенно рассказывает поклонникам о своей жизни, болезнях и неприятностях, решила поднять такую важную тему, как панические атаки. Манго отметила, что она впервые столкнулась с такой проблемой. Девушка спросила поклонников, как их боевой настрой и чем они занимаются в выходной день.
Артистка также добавила, что совершенно не понимает, почему возникают панические атаки, которые портят настроение и сбивают с толка даже здорового человека. Поклонники поддержали любимицу и заметили, что панические атаки могут возникать как на "пустом месте", так и вполне ожидаемо, когда человек попадает в неблагоприятные условия. Они порекомендовали певице пройти курс психотерапии и проверить состояние здоровья у врача, чтобы установить причину панических атак.
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