Полина Гагарина покинула Россию

Гагарина уехала из России

Полина Гагарина уехала в Париж, чтоб спросить у россиян о «доске желаний».

Певица опубликовала в инстаграме эффектный снимок, где позирует на фоне карусели и Эйфелевой башни.

«Визуализировать — моё хобби! А у вас есть «доска желаний»?», — поинтересовалась Гагарина у подписчиков.

Однако пользователей больше заинтересовала фигура знаменитости. Почитатели отметили, что образ артистки вышел впечатляющим.

«Очень красивая фотка. В ней все сочетается: замечательная Полина, карусель и Эйфелева башня», — пишут подписчики.

Эксперты говорят, что образы Гагариной в последнее время безупречны. Артистке удалось заметно похудеть и подтянуть фигуру.

Не так давно певицу жестко критиковали за неудачный наряд.

Полина Гагарина — 31-летняя российская певица, актриса и модель. Представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2015 году и заняла второе место.