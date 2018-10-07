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Полина Гагарина покинула Россию
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Гагарина уехала из России 

Рамблер 15 часов назад
Полина Гагарина уехала в Париж, чтоб спросить у россиян о «доске желаний».
Певица опубликовала в инстаграме эффектный снимок, где позирует на фоне карусели и Эйфелевой башни.
«Визуализировать — моё хобби! А у вас есть «доска желаний»?», — поинтересовалась Гагарина у подписчиков.
Однако пользователей больше заинтересовала фигура знаменитости. Почитатели отметили, что образ артистки вышел впечатляющим.
«Очень красивая фотка. В ней все сочетается: замечательная Полина, карусель и Эйфелева башня», — пишут подписчики.
Эксперты говорят, что образы Гагариной в последнее время безупречны. Артистке удалось заметно похудеть и подтянуть фигуру.
Не так давно певицу жестко критиковали за неудачный наряд.
Полина Гагарина — 31-летняя российская певица, актриса и модель. Представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2015 году и заняла второе место.
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