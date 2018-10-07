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Гагарина покинула Россию после провокации
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Полина Гагарина покинула Россию после провокации 

Дни.ру 1 час назад
Фото: @gagara1987
Недавно Полину Гагарину жестко раскритиковали за неудачный выбор наряда. Судя по всему, певицу не особо волнуют едкие комментарии в ее адрес. В данный момент артистка проводит время в Париже.
На опубликованном в Instagram снимке Гагарина позирует на фоне Эйфелевой башни. Пост дополнен размышлениями певица. Она поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них "доска желаний".
Однако пользователей Сети, как обычно, обратили внимание на фигуру и внешний вид знаменитости. В этот раз поклонники дивы отдали ей должное — артистка, по их мнению, выглядит потрясающе.
"Очень красивая фотка. В ней все сочетается: замечательная Полина, карусель, и Эйфелева башня. Картина маслом!", — выразил эмоции один из подписчиков.
Напомним, что по мнению модных экспертов, в последнее время образы Гагариной заслуживают только похвалы. Поклонники певицы отмечают ее безупречный вкус и подтянутую фигуру, однако имиджмейкер Анна Харламова считает, что каждый может совершить ошибку и Полина здесь не исключение.
Стилист обратила внимание на наряд певицы, в котором она недавно выходила в свет: черное бархатное платье без бретелек с высоким разрезом на юбке. По словам Харламовой, «в данном наряде слишком много открытого».
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