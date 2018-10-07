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Экс-жена Кержакова нашла неожиданное утешение
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Гагарина покинула Россию после провокации

Бывшая жена Кержакова нашла неожиданное утешение после скандала 

Дни.ру 4 часа назад
Переживающей все тяготы бракоразводного процесса Милане Тюльпановой, как и любой девушке в подобной ситуации приходится нелегко. Дива рассказала, что помогает ей в непростой жизненной ситуации после разрыва отношений с футболистом Александром Кержаковым.
Милана разместила в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками откровением. Речь зашла о человеческих чувствах.
По словам Тюльпановой, всем людям в жизни дается хотя бы немного ласки. Дива отметила, что "это помогает им жить". "И именно ласки ожидают они, когда чувствуют, что устали", — резюмировала свое высказывание экс-возлюбленная футболиста.
Примечательно, что пользователей Сети привлекли не мысли Миланы, а ее внешний вид. Подписчики, отметили, что девушка выглядит на снимке потрясающе.
Кроме того, обитатели всемирной паутины выразили Тюльпановой слова поддержки. "Никогда не оправдывайтесь, это ваша жизнь и у вас свои правила. Те, кто гавкают в стороне, это людишки убогие", — высказался один из подписчиков.
Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния, Милана записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь заявил, что его супруга наркозависимая и опасна для сына. После того, как Кержаков и Тюльпанова вылили друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык.
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