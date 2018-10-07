Рекламный пост Волочковой провалился

Волочкову осудили за «туфли из 90-х»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Окт 2018 в 3:53 PDT Волочкова опубликовала в соцсетях фоторепортаж о себе, на сей раз — скрытого рекламного характера. Балерина похвалила отель, где есть все, что душа пожелает — рестораны, спа, салон красоты, бассейн.

На фото Волочкова возлежит на красном кожаном диване в излюбленной позе — демонстрируя ноги. На ней костюм с принтами — блуза и лосины и туфли на огромных массивных каблуках.

Большая часть подписчиков балерины начала соревноваться в остроумии. Особенно досталось внешнему виду танцовщицы, ее «туфлям из 90-х», на которых она «не умеет ходить» и поэтому везде лежит. Отметили и Инстаграм зависимость примы, которая постит каждый свой шаг.