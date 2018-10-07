Раскрыт характер проблем Бибера

СМИ рассказали об одержимости Бибера религией и его срывах

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер , недавно женившийся на Хейли Болдуин , испытывает личностный кризис. Об этом пишет Page Six со ссылкой на знакомых певца.

Так, Бибера стали часто замечать плачущим на публике. Певец не смог сдержать слез в ходе церемонии бракосочетания. Кроме того, его видели плачущим на одной из улиц Нью-Йорка.

Также известно, что Бибер давно увлекся религией.

"Он нашел себя в религии и вере, и тогда он стал очень одержим церквями. Ему очень нравятся церкви и изучение Библии — так же, как и Хейли", — рассказал один из друзей Хейли Болдуин.

Ранее отец Джастина Бибера намекнул на то, что сын скоро станет отцом.