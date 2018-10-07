Иллюзорный мир: Запад заигрался в политкорректность

Reflex (Чехия): Почему в каждом сериале должен быть негр, гомосексуалист, аутист или наркоман?

Западные сериалы просто напичканы представителями меньшинств разного сорта. Подавляющая часть западного общества, наверное, уже вымерла, саркастически замечает автор статьи в чешском Reflex. Интересных идей не хватает, а сюжеты просто приукрашивают. Запад заигрался в политкорректность и нарушает пропорции во многих вещах. Или просто создает иллюзорный мир, который должен отвлечь от обычной жизни.

Вы белый гетеросексуальный мужчина, который иногда любит выпить? Или вы обыкновенная женщина, у которой иногда проблемы с любимым? Тогда в современном мире, который заворожен бесконечным количеством сериалов, вам просто нечего делать. В чешских сериалах это еще не так заметно, а вот американские, австралийские, британские, скандинавские и французские буквально напичканы представителями меньшинств самого разного сорта. Подавляющая часть западного общества, наверное, уже вымерла.

Пример из США . На сегодня население Соединенных Штатов составляет 327 миллионов человек. Из них около 77% белых (к ним относятся и испанцы, и латиноамериканцы), 13% чернокожих, почти шесть процентов азиатов и, к примеру, 1,3% потомков коренных индейцев и жителей Аляски . Но если посмотреть американские сериалы, то в них разные расы зачастую представлены одинаково. Не говоря уже о творениях, где почти все персонажи — чернокожие (афроамериканцев по рекламным и финансовым соображениям привлекают целенаправленно для их собственной аудитории).

Но давайте представим себе сериал, в котором были бы только белые. В жизни таких не найти, потому что это считается недопустимым. В одном современном австралийском сериале, например, китаец любит индуску, что, по статистике, одна из наиболее редких любовных комбинаций антиподов, но телеэкран и монитор снесет все. Главное, что есть «изюминка».

Пропорции явно нарушены в большинстве вещей, поскольку Запад играется в политкорректность, отдаваясь этой игре полностью.

Дама-детектив

Поэтому в сериалах, в отличие от жизни, уже не раз было достигнуто равноправие полов. Иногда все заходит так далеко, что многие западные сериалы буквально кишат женщинами, возглавляющими группы детективов. На самом деле в этой профессии женщин на подобных должностях значительно меньше, но кому охота смотреть на какого-нибудь скучного парня, который руководит своей группой. Намного интереснее 40-килограммовая красотка (другой вариант — строгая дама, которая напоминает нарисованную стюардессу авиакомпании Lufthansa ), у которой на поясе — пистолет, размерами превосходящий ее саму. Такая женщина с легкостью бьет 150-килограммовому гангстеру между ног, и он тут же падает на землю. Она без труда обгонит самого Усэйна Болта и стреляет так метко, что военные снайперы только диву даются.

Добавим к этому, что сегодня почти в любом западном сериале найдется представитель сексуальных меньшинств: гей, лесбиянка, транссексуал. Совокупление мужчины с женщиной — уже скука, и всех нужно хорошенько смешать. Разумеется, это влияет на весь сюжет. Ощущается нехватка интересных идей, поскольку инфляция сериалов привела к тому, что хороших сценаристов (извините, и сценаристок) недостает. Поэтому сюжет приукрашивают, «доводят до ума», прибегая ко всем возможным и невозможным комбинациям.

Почти везде также можно найти человека с какой-нибудь душевной болезнью. Да, сегодня это по-настоящему общемировая проблема, но в реальной жизни эти люди нередко (зачастую безосновательно) притесняются и не занимают ведущих позиций. В сериалах все наоборот. Появляются также те, у кого есть какие-то нарушения аутистического спектра. Ведь мир не «нормальный». Сегодня уж точно нет.

Иллюзорный мир?

Никакого интереса сегодня не вызывают алкоголики (чего в них удивительного?) и наркоманы (все принимают!). Коррупция и взяточничество уже тоже «не котируются», ведь в жизни это рядовое явление.

Я еще забыл попеременный уход за детьми. Сегодня в сериалах это очень популярная тема. Я уже не говорю о роботах, мутантах, инопланетянах и чудовищах всех мастей. Но все это сегодня интересно, скорее, молодежи или детям.

Представить себе, что в каком-нибудь сериале появится кто-то нормальный, кто каждый день ходит на работу, добросовестно заботиться о семье, любит свою жену (мужа), старательно воспитывает своих детей, не имеет никаких отклонений, не просиживает вечера в кабаках и не употребляет кокс, просто невозможно.

Или мы просто создаем иллюзорный мир, который должен отвлечь нам от обычной жизни, которая зачастую бывает скучной и неинтересной? Я уже слышу возражения специалистов и критиков:

«Ничего ты, парень, не понял. Это лишь художественное осмысление нашей жизни и ничего более».

Но нет. Изменения, которые приведут нас к другому миру и жизни, происходят постепенно, и рая для нас в конце этого пути не будет.