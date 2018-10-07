Иллюзорный мир: Запад заигрался в политкорректность

Западные сериалы просто напичканы представителями меньшинств разного сорта. Подавляющая часть западного общества, наверное, уже вымерла, саркастически замечает автор статьи в чешском Reflex. Интересных идей не хватает, а сюжеты просто приукрашивают. Запад заигрался в политкорректность и нарушает пропорции во многих вещах. Или просто создает иллюзорный мир, который должен отвлечь от обычной жизни.
Вы белый гетеросексуальный мужчина, который иногда любит выпить? Или вы обыкновенная женщина, у которой иногда проблемы с любимым? Тогда в современном мире, который заворожен бесконечным количеством сериалов, вам просто нечего делать. В чешских сериалах это еще не так заметно, а вот американские, австралийские, британские, скандинавские и французские буквально напичканы представителями меньшинств самого разного сорта. Подавляющая часть западного общества, наверное, уже вымерла.
Пример из США. На сегодня население Соединенных Штатов составляет 327 миллионов человек. Из них около 77% белых (к ним относятся и испанцы, и латиноамериканцы), 13% чернокожих, почти шесть процентов азиатов и, к примеру, 1,3% потомков коренных индейцев и жителей Аляски. Но если посмотреть американские сериалы, то в них разные расы зачастую представлены одинаково. Не говоря уже о творениях, где почти все персонажи — чернокожие (афроамериканцев по рекламным и финансовым соображениям привлекают целенаправленно для их собственной аудитории).
Но давайте представим себе сериал, в котором были бы только белые. В жизни таких не найти, потому что это считается недопустимым. В одном современном австралийском сериале, например, китаец любит индуску, что, по статистике, одна из наиболее редких любовных комбинаций антиподов, но телеэкран и монитор снесет все. Главное, что есть «изюминка».
Пропорции явно нарушены в большинстве вещей, поскольку Запад играется в политкорректность, отдаваясь этой игре полностью.
Дама-детектив
Поэтому в сериалах, в отличие от жизни, уже не раз было достигнуто равноправие полов. Иногда все заходит так далеко, что многие западные сериалы буквально кишат женщинами, возглавляющими группы детективов. На самом деле в этой профессии женщин на подобных должностях значительно меньше, но кому охота смотреть на какого-нибудь скучного парня, который руководит своей группой. Намного интереснее 40-килограммовая красотка (другой вариант — строгая дама, которая напоминает нарисованную стюардессу авиакомпании Lufthansa), у которой на поясе — пистолет, размерами превосходящий ее саму. Такая женщина с легкостью бьет 150-килограммовому гангстеру между ног, и он тут же падает на землю. Она без труда обгонит самого Усэйна Болта и стреляет так метко, что военные снайперы только диву даются.
Добавим к этому, что сегодня почти в любом западном сериале найдется представитель сексуальных меньшинств: гей, лесбиянка, транссексуал. Совокупление мужчины с женщиной — уже скука, и всех нужно хорошенько смешать. Разумеется, это влияет на весь сюжет. Ощущается нехватка интересных идей, поскольку инфляция сериалов привела к тому, что хороших сценаристов (извините, и сценаристок) недостает. Поэтому сюжет приукрашивают, «доводят до ума», прибегая ко всем возможным и невозможным комбинациям.
Почти везде также можно найти человека с какой-нибудь душевной болезнью. Да, сегодня это по-настоящему общемировая проблема, но в реальной жизни эти люди нередко (зачастую безосновательно) притесняются и не занимают ведущих позиций. В сериалах все наоборот. Появляются также те, у кого есть какие-то нарушения аутистического спектра. Ведь мир не «нормальный». Сегодня уж точно нет.
Иллюзорный мир?
Никакого интереса сегодня не вызывают алкоголики (чего в них удивительного?) и наркоманы (все принимают!). Коррупция и взяточничество уже тоже «не котируются», ведь в жизни это рядовое явление.
Я еще забыл попеременный уход за детьми. Сегодня в сериалах это очень популярная тема. Я уже не говорю о роботах, мутантах, инопланетянах и чудовищах всех мастей. Но все это сегодня интересно, скорее, молодежи или детям.
Представить себе, что в каком-нибудь сериале появится кто-то нормальный, кто каждый день ходит на работу, добросовестно заботиться о семье, любит свою жену (мужа), старательно воспитывает своих детей, не имеет никаких отклонений, не просиживает вечера в кабаках и не употребляет кокс, просто невозможно.
Или мы просто создаем иллюзорный мир, который должен отвлечь нам от обычной жизни, которая зачастую бывает скучной и неинтересной? Я уже слышу возражения специалистов и критиков:
«Ничего ты, парень, не понял. Это лишь художественное осмысление нашей жизни и ничего более».
Но нет. Изменения, которые приведут нас к другому миру и жизни, происходят постепенно, и рая для нас в конце этого пути не будет.