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Солнцев показал фото с прелестной крошкой
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Гоген Солнцев показал свою прелестную крошку 

Дни.ру 18 минут назад
Фото: @solntcev
Гоген Солнцев продолжает интриговать публику. Шоумен опубликовал странное фото.
На снимке Солнцев нежно обнимает статуэтку то ли девочки, то ли мальчика. Шоумен от нахлынувших чувств даже прикрыл глаза.
"С прелестной крошкой … 😊Как отдыхаете в субботу?" — подписал кадр Гоген (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Примечательно, что недавно Солнцев заявил, что лег под нож хирурга, чтобы изменить свою внешность. Однако на свежем снимке шоумен выглядит также, как и до операции. Разве что волосы Гогена стали длиннее, но это уж точно не заслуга хирурга.
Поклонники шоумена фотографию не оценили. Народ все еще волнует судьба жены Солнцева Екатерины. Женщина пропала в конце лета.
"Гоген где бабулю дел? Неуж то привыкает к земле?Вроде такая шустрая была-не должна вроде", "Колись засранец куда жену дел", "Где Катюша?", "Катюша совсем пропала. Все еще идет восстановление", — забрасывают вопросами шоумена обеспокоенные фанаты.
Напомним, что в сентябре поклонники супруги Солнцева забили тревогу из-за исчезновения 63-летней женщины. Последний раз Екатерину видели в августе. С тех пор Гоген скрывает жену от публики, а если и показывает, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре. Многие убеждены, что Катерину давно похоронили, а ее муж пытается выжать последние капли из скандального союза.
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