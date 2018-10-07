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«Тошно слушать»: Стриженову гонят из «Время покажет»
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Морщинистую Стриженову поперли с Первого канала 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Зрители программы "Время покажет" выступили против ведущей Екатерины Стриженовой. Народ просит Первый канал убрать актрису из политического шоу.
Очередная волна негатива пошла из-за того, что Екатерина стала чаще высказывать свое мнение. Народ же со словами телеведущей категорически не согласен.
Зрители явно обозлились на актрису. Если ранее придирки аудитории касались только слов Екатерины, то теперь народ недоволен и ее внешним видом. Недоброжелатели рассмотрели у красавицы-актрисы морщины и лишний вес.
"Сморщенная такая, грузная стала, не хочу смотреть", "Ведите "добрые утра", пожалуйста, особого ума не надо, но уйдите с "время покажет", тошно слушать, лезете в каждую фразу, не одупляя ничего, стыдно за вас, позорите женский род только, как вас соведущие терпят, какие терпеливые мужики (Артем, например), не открывайте рот лишний раз, хотя бы", — написали хейтеры в Instagram Стриженовой (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
При этом другие в тоже самое время заявляют, что ведущая выглядит очень молодо и вообще красавица.
"Екатерина, вы очень красивая. Но Артем правильно вас затыкает! Вам не место в этой программе! Вы в политике совсем не разбираетесь! Несете чушь! Пытаетесь обозначить свою значимость, перебиваете! Это ужасно! Только из за вас передачу прекратили смотреть!" "Я в вас разочарована и отписываюсь", — заявили фоловеры.
"Время покажет" — общественно-политическое ток-шоу, выходящее на Первом канале с 15 сентября 2014 года. На сегодняшний день ведущие программы — Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев и Артем Шейнин. До июля 2016 года в паре с Екатериной Стриженовой работал Петр Толстой. Некоторые выпуски она вела одна.
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