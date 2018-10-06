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Дэнни Трехо не против получить российское гражданство
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Дэнни Трехо заявил, что не против получить российское гражданство 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Голливудский актер Дэнни Трехо признался, что был бы не против получить российское гражданство.
Трехо приехал в Москву на фестиваль Comic Con Russia и встретился с поклонниками в субботу. Отвечая на вопрос поклонников, хотел бы он получить российское гражданство, Трехо ответил: "Почему бы и нет?".
Трехо снимался в фильмах Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете".
Ранее российское гражданство получили такие актеры, как француз Жерар Депардье и американец Стивен Сигал, который также имеет гражданство Сербии.
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