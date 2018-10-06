Ещё
Сын-фрик Яковлевой заметно похорошел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину

Сын-фрик Яковлевой заметно похорошел после операции 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Соцсети
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, внезапно преобразился. Смена имиджа пошла 25-летнему мужчине на пользу.
Денис отрастил бороду и сменил прическу. Эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.
Судя по свежим фотография, молодой человек много времени проводит в спортзале. Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.
Подписчики Шальных в соцсетях одобрили смену его имиджа. "Оч крутой парень", "Гатс ты ли это?" "Вот это характер и сила воли", "здоровый, бык", — написали фоловеры в комментариях под фотографиями Дениса в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Как сообщали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.
Летом с Шальных приключилась беда — Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.
Дни.ру: последние новости
Шепелев взорвался из-за неврологии Финал шоу "Голос 60+" омрачил скандал "Вся правда": Максим Фадеев сделал официальное заявление
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника137
В Кремле рассказали, как Путин проведет день рождения423
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией257
Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти»168
Басков сделал признание после смерти Кабалье13
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение