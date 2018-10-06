Сын-фрик Яковлевой заметно похорошел после операции

Денис отрастил бороду и сменил прическу. Эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.

Судя по свежим фотография, молодой человек много времени проводит в спортзале. Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MoonMoon2oDD (@moonmoon2odd) 20 Сен 2018 в 1:46 PDT Подписчики Шальных в соцсетях одобрили смену его имиджа. "Оч крутой парень", "Гатс ты ли это?" "Вот это характер и сила воли", "здоровый, бык", — написали фоловеры в комментариях под фотографиями Дениса в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Как сообщали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.

Летом с Шальных приключилась беда — Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.