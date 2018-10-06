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Бузова показала «работу языком»
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«Сама показала»: В сети оценили, как Бузова «хорошо работает языком» 

РИА «ВистаНьюс» 14 часов назад
Впервые Ольга решила поговорить откровенно о сексе и раскрыла, то что у нее получается лучше всего, в программе «Пятница с Региной».
Стало известно, что Ольга приняла участие в программе «Пятница с Региной», где ведущая Регина Тодоренко добилась раскрытия запретной темы Бузовой — секс. Не так давно поющая ведущая для своего спецпроекта «Замуж за Бузову» дала интервью заявив, что она «уже 2 года без секса». Бузова отметила, что для нее как «для красивой и молодой девушки это ненормально».
«Для меня секс — это не спорт, со мной даже не знакомятся», — говорит Бузова Тодоренко.
В голосе звучит какая-то «грустная нота», как будто она сожалеет о том, что ее так расценивают.
В самом разгаре Бузова раскрывается на всю катушку и сама показывает, как «хорошо работает языком».
«Оля делает это вот так», — проведя языком за щекой, Бузова демонстрирует свою опытность и желание.
Пользователи сети опишут:
«Вот-вот единственное что Оленька хорошо делает… Молодец Оля», «языком хорошо работает», «сыровар наверное счастлив», «два года без секса, ага так мы и поверили», «видимо уже пора».
Регина не упустила и вопрос о том, что ждать следующее от Ольги Бузовой. И Ольга говорит: «это кто», что означает — она уже в отношениях, а значит проект «Замуж за Бузову» дал свои плоды.
Совсем недавно стало известно, что избранником Ольги стал Денис Лебедев, он же «сыровар из Суздали». На каком этапе находятся отношения Дениса и Ольги — остается только догадываться. В сети поговаривают, что пара готовится к свадьбе.
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