Бузова показала «работу языком»

«Сама показала»: В сети оценили, как Бузова «хорошо работает языком»

Впервые Ольга решила поговорить откровенно о сексе и раскрыла, то что у нее получается лучше всего, в программе «Пятница с Региной ».

Стало известно, что Ольга приняла участие в программе «Пятница с Региной», где ведущая Регина Тодоренко добилась раскрытия запретной темы Бузовой — секс. Не так давно поющая ведущая для своего спецпроекта «Замуж за Бузову» дала интервью заявив, что она «уже 2 года без секса». Бузова отметила, что для нее как «для красивой и молодой девушки это ненормально».

«Для меня секс — это не спорт, со мной даже не знакомятся», — говорит Бузова Тодоренко.

В голосе звучит какая-то «грустная нота», как будто она сожалеет о том, что ее так расценивают.

В самом разгаре Бузова раскрывается на всю катушку и сама показывает, как «хорошо работает языком».

«Оля делает это вот так», — проведя языком за щекой, Бузова демонстрирует свою опытность и желание.

Пользователи сети опишут:

«Вот-вот единственное что Оленька хорошо делает… Молодец Оля», «языком хорошо работает», «сыровар наверное счастлив», «два года без секса, ага так мы и поверили», «видимо уже пора».

Регина не упустила и вопрос о том, что ждать следующее от Ольги Бузовой. И Ольга говорит: «это кто», что означает — она уже в отношениях, а значит проект «Замуж за Бузову» дал свои плоды.