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Носков: «Жизнь продолжается»
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«Жизнь продолжается»: Николай Носков и его супруга впервые дали интервью после того, как артист перенес инсульт 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: GLOBALLOOK
Певец Николай Носков в прошлом году перенес сложнейшую операцию и долгий курс реабилитации.
Александр и Екатерина Стриженовы пришли в гости к певцу Николаю Носкову, который согласился принять участие в программе «Идеальный ремонт» на Первом канале. В прошлом году артист перенес инсульт, и долгое время не появлялся на публике.
Хозяин гостеприимного и уютного дома вместе с супругой Мариной тепло встретил звездных гостей, при этом певец заверил съемочную группу программы в том, что чувствует себя превосходно и не на что не жалуется. Сейчас Николай как никогда нуждается в позитивных эмоциях и поддержке близких.
кадр из программы "Идеальный ремонт")
Впервые за долгое время 62-летний Николай Носков вышел на связь с поклонниками, снявшись в новом выпуске ток-шоу. В теплое время года певиц живет на даче, однако с приходом осени музыкант возвращается в свою столичную квартиру. Близкие артиста хотят сделать в его спальне ремонт, добавив ярких красок в интерьер. Кроме того, у Николая Ивановича есть сиделка, которой нужно отвести отдельное помещение.
кадр из программы "Идеальный ремонт"
Дизайнеры собираются приготовить для музыканта сюрприз, разделив его спальню и Зимний сад на три зоны — комнату для отдыха, гостиную, где артист смог бы принимать друзей и гардеробную.
28 марта 2017 года Николая Носкова увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него тромб в шейном отделе. После операции понадобилась длительная реабилитация. Об этом много писатели газеты. Николая тогда обидели статьи, в которых говорилось, что он развелся с супругой — это неправда, с Мариной он живет уже сорок лет. И во время болезни она постоянно была рядом.
кадр из программы "Идеальный ремонт"
«Это был непростой период», — отметила супруга артиста Марина, добавив, что основная поддержка шла от их дочери Екатерины и сестры Анастасии.
кадр из программы "Идеальный ремонт"
«Я могу выразить благодарность тем людям, которые оплачивали лечение Николая Ивановича за девять месяцев в клинике», — уточнила возлюбленная Николая Носкова. Когда артист оказался в беде, близкие друзья и коллеги не могли остаться в стороне и помогали супругам финансово, ведь на лечение и реабилитацию певца нужны были средства.
Несмотря на болезнь, Николай Носков продолжает работать. «Творческие планы грандиозные — выпуск нового альбома, в котором будет от семи до девяти новых песен, который Коля начал записывать еще до болезни. Сейчас он продолжает работу над ним. И жизнь идет, все продолжается!» — заверила Марина Носкова.
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