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В Сети высмеяли лезгинку Тимати и Решетовой
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В Сети обсуждают лезгинку в исполнении Тимати и Решетовой в Грозном 

WomanHit.ru + ещё 1 5 часов назад
Тимати и Анастасия Решетова посетили Грозный в честь 200-летия города и дня рождения Рамзана Кадырова. В стремлении угодить главе республики рэпер и модель решили исполнить песню и лезгинку. Однако народный танец им явно не удался: основатель музыкального лейбла Black Star Тимати был слишком скован в движениях, а вот его девушка — наоборот, слишком откровенна.
По мнению пользователей Сети, ее поведение оскорбляет жителей Кавказа. Досталось и скромному национальному наряду модели, поскольку ей припомнили совершенно другие. Впрочем, Рамзан Кадыров похоже не обиделся.
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Более того, по слухам Тимати и Решетова могут опередить Баскова и Лопыреву со свадьбой под покровительством политика.
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