В Сети высмеяли лезгинку Тимати и Решетовой

В Сети обсуждают лезгинку в исполнении Тимати и Решетовой в Грозном

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 6 Окт 2018 в 6:10 PDT Тимати и Анастасия Решетова посетили Грозный в честь 200-летия города и дня рождения Рамзана Кадырова. В стремлении угодить главе республики рэпер и модель решили исполнить песню и лезгинку. Однако народный танец им явно не удался: основатель музыкального лейбла Black Star Тимати был слишком скован в движениях, а вот его девушка — наоборот, слишком откровенна.

По мнению пользователей Сети, ее поведение оскорбляет жителей Кавказа. Досталось и скромному национальному наряду модели, поскольку ей припомнили совершенно другие. Впрочем, Рамзан Кадыров похоже не обиделся.

Более того, по слухам Тимати и Решетова могут опередить Баскова и Лопыреву со свадьбой под покровительством политика.