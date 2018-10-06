«Фигурка — бомба»: Наталья Рудова поделилась с подписчиками провокационным фото

35-летняя звезда «Универа» выглядит не старше шестнадцати.

Актриса Наталья Рудова , прославившаяся ролями Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Андреевны Ковальчук в «Универе», обладает точеной фигурой. Она регулярно радует поклонников, публикуя в микроблоге фото и видео разной степени откровенности. «Я просто люблю себя. И вам советую», — такое жизненное правило 35-летняя актриса озвучила в игривом видео, которым не так давно делилась в «Инстаграме».

Неудивительно, что новое фото красотки произвело фурор. На снимке Рудова позирует в дерзкой позе и стильном наряде: миниатюрном комбинезоне, бомбере и кроссовках. Фотография дала возможность не только оценить изящную фигурку Рудовой и ее роскошные ножки, но и создала впечатление, что звезда выглядит намного младше, чем на самом деле.

«Господи, какие офигенные ноги», «Фигурка просто бомба», «Крутая, просто кукла», «Ты выглядишь на 16», «Похожа на Хейли Болдуин», — восхищаются подписчики. Правда, некоторые заподозрили работу фотошопа. «Что с носом?» — спросил один из фолловеров.

Другая подписчица выразила мнение, что с помощью провокационных снимков Рудова пытается заглушить некоторую неудовлетворенность: «Наташа, ты классная актриса, но такое ощущение, что ты недовольна своей жизнью, даже помочь хочется».