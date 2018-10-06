Ещё
Шепелев экстренно госпитализирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрия Шепелева госпитализировали 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Телеведущий Дмитрий Шепелев был госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает телеграм-канал 112.
Он поступил в отделение неврологии для обследования и провел в клинике всего сутки. Что стало поводом для беспокойства, не сообщается. Убедившись, что все анализы в норме, Шепелев покинул клинику.
Как отмечает паблик, после смерти Жанны Фриске, ее гражданский муж стал внимательнее относиться к своему здоровью. Даже при незначительном недомогании он обращается к врачам.
Особых поводов волноваться за свое здоровье у Шепелева нет. С детства он занимался плаванием и водным поло, 6 лет профессионально играл в большой теннис, войдя в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии. Шепелев играет в теннис до сих пор, но уже как любитель. Зимой он катается на сноуборде, а летом занимается сёрфингом
Жанна Фриске скончалась в 2015 году после нескольких лет борьбы с раком мозга. У пары есть общий сын Платон, которого воспитывает Дмитрий Шепелев. У телеведущего непростые отношения с семьей умершей супруги, он не позволяет им видеть внука.
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился к Украине с предупреждением
Итоги шоу «Голос 60+» возмутили соцсети40
Умерла Монсеррат Кабалье150
Пугачева шокировала вечеринкой после похорон Карцева14
Золотой вор: его дом — особняк на Рублевке99
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение