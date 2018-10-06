Шепелев экстренно госпитализирован

Дмитрия Шепелева госпитализировали

Он поступил в отделение неврологии для обследования и провел в клинике всего сутки. Что стало поводом для беспокойства, не сообщается. Убедившись, что все анализы в норме, Шепелев покинул клинику.

Как отмечает паблик, после смерти Жанны Фриске , ее гражданский муж стал внимательнее относиться к своему здоровью. Даже при незначительном недомогании он обращается к врачам.

Особых поводов волноваться за свое здоровье у Шепелева нет. С детства он занимался плаванием и водным поло, 6 лет профессионально играл в большой теннис, войдя в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии. Шепелев играет в теннис до сих пор, но уже как любитель. Зимой он катается на сноуборде, а летом занимается сёрфингом

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после нескольких лет борьбы с раком мозга. У пары есть общий сын Платон, которого воспитывает Дмитрий Шепелев. У телеведущего непростые отношения с семьей умершей супруги, он не позволяет им видеть внука.