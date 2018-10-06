Пугачева шокировала вечеринкой после похорон Карцева

Она также искренне высказалась о Карцеве, отметив его незаурядный актерский талант.

«Он веселил нас, а теперь будет веселить Бога. Будто он прямо понадобился там. С уходом таких людей мы становимся беднее. И больше таких артистов не появляется. Возможно, так просто надо. У него не было никаких понтов, что сейчас очень модно. С ним уходит то радостное общение зрителя и артиста, которое обогащало человека и давало счастье. Очень жаль. Огромное спасибо ему», — сказала Пугачева.

На своей странице в Фейсбуке именинница выложила общее фото.