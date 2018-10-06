Пугачева шокировала вечеринкой после похорон Карцева 

Алла Пугачева после прощания с Романом Карцевым, сразу посетила день рожденья подруги. На траурной церемонии певица выразила соболезнования супруге 79-летнего актера, скончавшегося в результате инфаркта, сообщает StarHit.
Она также искренне высказалась о Карцеве, отметив его незаурядный актерский талант.
«Он веселил нас, а теперь будет веселить Бога. Будто он прямо понадобился там. С уходом таких людей мы становимся беднее. И больше таких артистов не появляется. Возможно, так просто надо. У него не было никаких понтов, что сейчас очень модно. С ним уходит то радостное общение зрителя и артиста, которое обогащало человека и давало счастье. Очень жаль. Огромное спасибо ему», — сказала Пугачева.
Вечером того же дня Пугачева отправилась на день рождения близкой подруги Алины Редель, с которой ее связывает многолетняя дружба. Кроме того, они живут по соседству и вместе проводят время в Израиле и Юрмале. На вечеринку примадонна пришла с Максимом Галкиным. Здесь также было много и других знаменитостей — Валентин Юдашкин, Юрий Николаев, Юлия Проскурякова, Галина Волчек и многие другие.
На своей странице в Фейсбуке именинница выложила общее фото.
«Спасибо всем, кто был со мной в этот день, и всем, кто меня поздравил с днем рождения!» — написала она.