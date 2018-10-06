Итоги шоу «Голос 60+» возмутили соцсети

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Финал шоу «Голос 60+» омрачил скандал 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: кадр из программы
На Первом канале назвали победителя шоу "Голос 60+". Заветный миллион рублей достался подопечной Пелагеи Лидии Музалевой.
В суперфинале за главный приз боролись Сергей Манукян, Евгений Стругальский, Лидия Музалева и Николай Арутюнов. Песни, исполненные финалистами, вызвали неоднозначную реакцию публики.
Первым трем исполнителям подобрали хорошо известные российскому слушателю композиции. Манукян спел "Нежность" из фильма "Три тополя на Плющихе", Стругальский — "Песню старого извозчика", Музалева — берущее за душу произведение "Я когда-то была молодая". Арутюнова же вынудили петь хит I can't get no скандальных британских рок-н-рольщиков The Rolling Stones.
Учитывая, что аудитория у "Голоса 60+" довольно возрастная, Арутюнов практически был обречен на провал. Зрителю не понравился не исполнитель, а сама песня, непонятная и чуждая взрослому поколению телезрителей. В результате из гонки выбыли Манукян и Арутюнов, показывавший до этого довольно неплохой результат и успевший обзавестись поклонниками.
Победителем же шоу стала 62-летняя Лидия Музалева. Она обошла Евгения Стругальского всего на 3% — за певицу проголосовали 51,7% зрителей. Евгений после оглашения результата нашел в себе силы обратиться к публике. "Я был счастлив, принимая участие в конкурсе", — сказал он, покидая сцену.
После программы в Сети разгорелся нешуточный скандал. Народ выразил свое возмущение результатами шоу. Многие в довольно нецензурной форме потребовали от продюсеров "переиграть" финал, дав всем участникам одинаково популярные песни, а не "шулерить" и "подтасовывать" любимчикам.
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