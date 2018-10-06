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«Вся правда»: Фадеев сделал официальное заявление
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«Вся правда»: Максим Фадеев сделал официальное заявление 

Дни.ру + ещё 4 4 часа назад
Фото: youtube.com
Максим Фадеев устал от слухов о диете, на которой он сбросил 64 килограмма. Продюсер записал видеообращение.
"Хочу обратиться ко всем людям, которых интересует моя диета, о которой не пишет только ленивый", — начал свою речь Максим.
По его словам, люди верят слухам и лживой рекламе, покупают "всякую фигню и портят свое здоровье". В настоящее время диета Фадеева не опубликована нигде. Пока чудодейственный рецепт держится в тайне.
"Я ее придумал сам вместе с одним китайским врачом. Я потратил на эту диету почти 26 лет. Я не мог похудеть, причину врачи не знали, я не ел много", — пояснил продюсер, пообещав, что обязательно поделится своим опытом позже. "И вы тоже похудеете", — заверил он.
Как писали Dni.Ru, Максим Фадеев в конце лета ошарашил поклонников своим видом. Продюсер резко похорошел и постройнел. По словам самого музыкального деятеля, он сбросил 64 килограмма.
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