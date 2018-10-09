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Переживающая развод Лорак ищет утешения
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Переживающая развод Лорак ищет утешения 

Дни.ру + ещё 15 3 минуты назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певица Ани Лорак переживает не самый простой жизненный этап. Справится с нелегкой ситуацией ей помогает дочь София.
На днях стало известно, что Лорак разводится с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу из-за его предполагаемой измены. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.
Артистка сейчас с головой окунулась в работу. Она много гастролирует со своим шоу «Дива». Однако редкие выходные она предпочитает проводить вместе с наследницей. Видимо артистка ищет утешения в объятиях дочери.
В своем Instagram Лорак опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с Софией. Поклонники отметили, что кадр получился одновременно трогательным и грустным. «Мое сердце», — написала Ани в комментариях.
“Держитесь чем сильнее испытание тем больше будет награда вас любит Господь только так приходит вера. Благодать в храме там лечится душа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, «Мама-доча😍😍», «Девочка! Все у тебя будет хорошо. Ты будешь любить и будешь любима. Счастья тебе», «Ани, Вы редкий человек на этой Земле — талантливая, красивая, обаятельная, умная, не растерявшая душевной теплоты и искренности! Все будет хорошо. И еще лучше!» — поддержали поклонники звезду.
Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
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