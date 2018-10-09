Переживающая развод Лорак ищет утешения

Певица Ани Лорак переживает не самый простой жизненный этап. Справится с нелегкой ситуацией ей помогает дочь София.

На днях стало известно, что Лорак разводится с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу из-за его предполагаемой измены. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.

Артистка сейчас с головой окунулась в работу. Она много гастролирует со своим шоу «Дива». Однако редкие выходные она предпочитает проводить вместе с наследницей. Видимо артистка ищет утешения в объятиях дочери.

В своем Instagram Лорак опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с Софией. Поклонники отметили, что кадр получился одновременно трогательным и грустным. «Мое сердце», — написала Ани в комментариях.

“Держитесь чем сильнее испытание тем больше будет награда вас любит Господь только так приходит вера. Благодать в храме там лечится душа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, «Мама-доча😍😍», «Девочка! Все у тебя будет хорошо. Ты будешь любить и будешь любима. Счастья тебе», «Ани, Вы редкий человек на этой Земле — талантливая, красивая, обаятельная, умная, не растерявшая душевной теплоты и искренности! Все будет хорошо. И еще лучше!» — поддержали поклонники звезду.

Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.