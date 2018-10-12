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«Мужики — козлы»: бывший муж о разводе Лорак
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«Для нее все мужики — козлы»: бывший муж о разводе Ани Лорак 

Дни.ру + ещё 38 41 минуту назад
Первый муж Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал шумиху вокруг личной жизни популярной исполнительницы. По его мнению, изменять Ани нельзя, однако о том, чтобы воссоединиться с ней после развода, и речи быть не может.
Ани Лорак и Юрий Фалеса были вместе более десяти лет, однако так и не созрели для того, чтобы оформить отношения. А затем артистка и вовсе ушла от продюсера, который был значительно старше ее. Лишь спустя много лет, с турком по имени Мурат, певица сочеталась браком, однако сейчас появились данные о том, что она подала на развод. Причиной стала, предположительно, измена мужа.
Юрий Фареса прокомментировал эту информацию. Продюсер признался, что недооценил ситуацию.
"Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно", — отметил 57-летний Фалеса.
Однако мужчина убежден, что изменять Ани Лорак нельзя.
"Я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую — вот и получи скандал!" — констатировал продюсер.
Речи о том, чтобы после развода Ани Лорак вернулась к Юрию Фалесе, не идет. Дело в том, что он женат, более того, у него подрастает маленький ребенок.
"Я очень счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь. Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, — козлы", — цитирует бывшего мужа Ани Лорак "Собеседник".
По мнению Фалесы, быть мужем артистки крайне тяжело.
"Это значит жить исключительно ради карьеры другого человека. Это неправильно. А Каролину (настоящее имя Ани Лорак. — Прим.ред.) я все равно готов поддержать в трудную минуту. Я сейчас к ней уже больше как к ребенку отношусь, чем как к женщине", — признался Юрий Фалеса.
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