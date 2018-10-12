«Для нее все мужики — козлы»: бывший муж о разводе Ани Лорак

Первый муж Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал шумиху вокруг личной жизни популярной исполнительницы. По его мнению, изменять Ани нельзя, однако о том, чтобы воссоединиться с ней после развода, и речи быть не может.

Ани Лорак и Юрий Фалеса были вместе более десяти лет, однако так и не созрели для того, чтобы оформить отношения. А затем артистка и вовсе ушла от продюсера, который был значительно старше ее. Лишь спустя много лет, с турком по имени Мурат, певица сочеталась браком, однако сейчас появились данные о том, что она подала на развод. Причиной стала, предположительно, измена мужа.

Юрий Фареса прокомментировал эту информацию. Продюсер признался, что недооценил ситуацию.

"Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно", — отметил 57-летний Фалеса.

Однако мужчина убежден, что изменять Ани Лорак нельзя.

"Я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую — вот и получи скандал!" — констатировал продюсер.

Речи о том, чтобы после развода Ани Лорак вернулась к Юрию Фалесе, не идет. Дело в том, что он женат, более того, у него подрастает маленький ребенок.

"Я очень счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь. Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, — козлы", — цитирует бывшего мужа Ани Лорак "Собеседник".

По мнению Фалесы, быть мужем артистки крайне тяжело.