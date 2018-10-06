Ани Лорак подала на развод с мужем

Киевские нотариусы получили письмо от певицы, в котором она указала, что находится в бракоразводном процессе.

Певица Ани Лорак пока не прокомментировала сообщения в прессе о своем разводе с мужем, однако о том, что он действительно имеет место быть, уже сообщила в нотариальную контору Киева.

Источники издания Инфотаб сообщили, что в киевскую нотариальную контору 4 сентября пришло письмо от Лорак, в котором она указала перечень своей киевской недвижимости. Ани попросила нотариусов не совершать никаких действий с ее недвижимостью, поскольку у нее начался бракоразводный процесс.

Подписчики на Instagram певицы уже начали поддерживать ее в комментариях.

«Не грусти за Муратом. Ты достойна лучшего. Тебе изменщик и предатель не нужен. Люби дочку и нас, своих поклонников. Это твое счастье», — написала одна из пользовательниц.

«Каролина, вы чудесная и красивая женщина. Все у Вас будет хорошо», — отреагировала вторая.

Ранее СМИ сообщили, что Ани Лорак разводится с мужем из-за его измены.

Ани Лорак (настоящее имя певицы — Каролина) вышла замуж на гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. У пары растет семилетняя дочь София.