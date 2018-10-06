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Ани Лорак подала на развод
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Ани Лорак подала на развод с мужем 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: anilorak, Instagram
Киевские нотариусы получили письмо от певицы, в котором она указала, что находится в бракоразводном процессе.
Певица Ани Лорак пока не прокомментировала сообщения в прессе о своем разводе с мужем, однако о том, что он действительно имеет место быть, уже сообщила в нотариальную контору Киева.
Источники издания Инфотаб сообщили, что в киевскую нотариальную контору 4 сентября пришло письмо от Лорак, в котором она указала перечень своей киевской недвижимости. Ани попросила нотариусов не совершать никаких действий с ее недвижимостью, поскольку у нее начался бракоразводный процесс.
Подписчики на Instagram певицы уже начали поддерживать ее в комментариях.
«Не грусти за Муратом. Ты достойна лучшего. Тебе изменщик и предатель не нужен. Люби дочку и нас, своих поклонников. Это твое счастье», — написала одна из пользовательниц.
«Каролина, вы чудесная и красивая женщина. Все у Вас будет хорошо», — отреагировала вторая.
Ранее СМИ сообщили, что Ани Лорак разводится с мужем из-за его измены.
Ани Лорак (настоящее имя певицы — Каролина) вышла замуж на гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. У пары растет семилетняя дочь София.
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