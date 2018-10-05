Никита Михалков рассказал о своей болезни

В сентябре 2018 года прошел третий по счету международный кинофестиваль «Евразийский мост», проект Никиты Сергеевича Михалкова . К сожалению, на мероприятии он отсутствовал, однако в Крыму его ждали.

В начале октября режиссер открыл новый учебный сезон в собственной академии, после чего дал интервью новостным изданиям. Никита Сергеевич признался, что на свой кинофестиваль попасть не смог, так как в сентябре перенес две операции на бедре.

Сейчас Михалков чувствует себя лучше, но процесс восстановления все еще не завершен.