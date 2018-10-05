«Прямо девочка»: Стриженова нарядилась в «школьную форму»

Телеведущая продемонстрировала новый образ и вновь восхитила молодым внешним видом.
2018 год стал особенным для телеведущей. Весной окончила школу младшая наследница четы Стриженовых, 17-летняя Александра. А старшая Анастасия в апреле родила первенца — сына Петю. Девушка живет в Нью-Йорке со своим мужем, но несмотря на расстояние, Екатерина видит наследницу и обожаемого внука. На днях ведущая порадовала публику ценным снимком, на котором запечатлена почти вся ее семья. В кадре Анастасия позирует с супругом Петром. На плечах у молодого человека сидит маленький Петр, которого придерживает дедушка. «Я знаю, зачем мы рожали детей — чтобы они потом нам дарили внуков! Пете Петровичу 6 месяцев!», — сообщила теледива. Кстати, сама Екатерина в марте отметила большой личный праздник — 50-летие.
Впрочем, на свой возраст Стриженова абсолютно не выглядит, что вновь продемонстрировала поклонникам. В честь Дня учителя женщина примерила строгий костюм в тонкую клетку, напоминающий школьную форму, и дополнила образ молодежными кроссовками. «Вдохновлённая Днём Учителя, выбрала костюм похожий на школьную форму! #настроение #бабушкакатя», — подписала она публикацию. Поклонники в один голос стали уверять, что статус «бабушка» никак не вяжется с моложавой особой на картинке: «Как же я Вами восхищаюсь»; «Не бабушка! Красотка!»; «Прямо девочка!»; «Катенька! А Вы говорите, Вы — бабушка?! Да вы же просто девчонка!»
Кстати, с днем учителя своих педагогов и поклонников поздравила и Анастасия Волочкова — но посредством другого фото, архивного. Танцовщица показала снимок, сделанный во время учебы в балетной академии, — на нем она выглядит точь-в-точь как дочь Ариадна.