«Прямо девочка»: Стриженова нарядилась в «школьную форму»

Телеведущая продемонстрировала новый образ и вновь восхитила молодым внешним видом.

Впрочем, на свой возраст Стриженова абсолютно не выглядит, что вновь продемонстрировала поклонникам. В честь Дня учителя женщина примерила строгий костюм в тонкую клетку, напоминающий школьную форму, и дополнила образ молодежными кроссовками. «Вдохновлённая Днём Учителя, выбрала костюм похожий на школьную форму! #настроение #бабушкакатя», — подписала она публикацию. Поклонники в один голос стали уверять, что статус «бабушка» никак не вяжется с моложавой особой на картинке: «Как же я Вами восхищаюсь»; «Не бабушка! Красотка!»; «Прямо девочка!»; «Катенька! А Вы говорите, Вы — бабушка?! Да вы же просто девчонка!»