«К тебе мужики не подойдут»: сын отчитал Орлову

Бывшая солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая "Дома-2", с 2004 года в разводе. Ее 17-летний сын Артем и хотел бы, чтобы мама снова нашла себе кавалера, да где ж его взять!

"Я, безусловно, считаюсь с мнением сына, потому что мы уважаем друг друга, — призналась Орлова. — Советуюсь с ним даже по поводу личной жизни, ухажеров. Он может сказать что-то по-мужски. Например, когда собираюсь на мероприятие, он, бывает, говорит: "Мам, сними, пожалуйста, свои украшения, иначе к тебе никто не подойдет". Ему кажется, что чем круче я выгляжу, тем меньше мужчин будет иметь смелость со мной познакомиться".

Отчасти певица согласна с отпрыском. "Мне не нужны пугливые — мне нужны крепкие ребята, — улыбается она. — Еще должна быть химия, желание узнать человека поближе. Я не могу влюбиться в человека, которому не доверяю. Для меня не существует секса ради секса. У меня не бывает "вдруг захотелось", не могу лечь с человеком в постель только потому, что у меня давно не было мужчины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 4 Авг 2018 в 8:42 PDT А кавалеры все-таки оказывают Оле внимание! "Смельчаки подходят напрямую, находят повод заговорить в ресторанах или на светских мероприятиях, — рассказала ведущая "Дома-2". — Мне интересно, когда знакомятся оригинально. Однажды человек кинул мне в сумку свой телефон, а потом он зазвонил, и услышала на том конце провода: "Вы знаете, я забыл у вас в сумке свой телефон, давайте встретимся".

Но Орлова часто таких находчивых посылает. Мол, чтобы сын видел: "мама — крепкий орешек и не ведется на бутылку шампанского, присланную с соседнего столика". "Артем понимает, что за женщиной нужно ухаживать, добиваться ее, дарить цветы, удивлять. Сын осознает: бесплатный сыр — только в мышеловке. И вопрос не в деньгах: чтобы получить женщину своей мечты, нужно очень хорошо потрудиться", — цитирует Орлову журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".