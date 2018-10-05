Серов будет судиться с экс-участницей «Дома-2»

Музыкант Александр Серов написал в СКР заявление на экс-участницу «Дома-2»

В сентябре Дарья Друзьяк заявила, что беременна от певца. Как пишет Life, на днях она попала в больницу с угрозой выкидыша.

«Лукавить не буду, но заявления кое-какие сделаны в Следственный комитет. Для начала за клевету. Я не хотел говорить, но придётся. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Если когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать. Так вот, деньги эти пропали, — цитирует Серова издание «Стархит».

Артист признал, что в доме была ещё одна женщина, но он не готов подозревать её в краже, поскольку они знакомы пять лет.