Ещё
Серов будет судиться с экс-участницей «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музыкант Александр Серов написал в СКР заявление на экс-участницу «Дома-2» 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В сентябре Дарья Друзьяк заявила, что беременна от певца. Как пишет Life, на днях она попала в больницу с угрозой выкидыша.
«Лукавить не буду, но заявления кое-какие сделаны в Следственный комитет. Для начала за клевету. Я не хотел говорить, но придётся. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Если когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать. Так вот, деньги эти пропали, — цитирует Серова издание «Стархит».
Артист признал, что в доме была ещё одна женщина, но он не готов подозревать её в краже, поскольку они знакомы пять лет.
Говорит Москва: последние новости
Информация о госпитализации Павла Воли не подтвердилась Роман Виктюк назвал «ложью и наговором» обвинения в адрес актёра Михаила Фатеева Настоящее имя Александра Петрова назовут 9 октября в парламенте Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец признался в покушении на Путина373
На глазах Лукашенко погибли восемь человек53
Украина обратилась к РФ с просьбой
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры
Украинцам с российским паспортом пригрозили тюрьмой33
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение