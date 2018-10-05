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Брошенная жена Жукова потребовала компенсацию
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Брошенная жена Жукова требует с него 50 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 5 часов назад
Фото: МИХАИЛ ФРОЛОВ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
Елена Жукова заявила, что намерена отстоять свою честь в суде. Женщина возмущена тем, что Рома Жуков ее оклеветал, поэтому хочет получить моральную компенсацию.
51-летний исполнитель хита 90-х «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков недавно бросил жену с шестью детьми. Оказалось, что когда их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория умерла в результате несчастного случая, супруги стали часто ссориться. Этим летом артист объявил, что намерен развестись с женой. Он стал героем нескольких телепередач, где рассказал об изменах супруги и ее пристрастии к алкоголю. Однако ДНК-тест показал, что Жуков является отцом всех детей, которых родила Елена.. Все же певец не намерен мириться с женой. Он уже обрел новую любовь в лице Ольги Илларионовой. Они переехали жить в Сочи, где артист открыл кафе и гостиницу. Тем временем Елена осталась с шестью наследниками и денег у нее практически не осталось. Она обратилась к юристам, чтобы арестовать имущество мужа, которое было оценено в 100 миллионов рублей. А сегодня стало известно, что Елена подала иск на Романа. По ее словам, она не ожидала, что подруга уведет у нее мужа. Женщина к тому же переживает за сына Никиту, которого артист увез с собой в другой город.
Сильнее всего Елену возмутило то, что Жуков обвиняет ее в изменах и алкоголизме. Она хочет, чтобы он понес наказание за клевету. Адвокат женщины Роман Лоторев рассказал, что он намерен защитить честь своей клиентки. «Нами подан иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей», — поделился юрист с изданием «Комсомольская правда». Напомним, Жуков сыграл свадьбу с Еленой в 2005 году. Женщина рожала своему возлюбленному детей в разных странах.
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