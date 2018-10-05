Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах после съемок

Новая ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц рассказала о сложностях, возникших на съемках передачи. Об этом сообщает Starhit.

По словам Арнтгольц, она дважды приезжала на кастинг, причем оба раза специально не готовилась к пробам. Кандидатуру актрисы утвердили спустя несколько дней после ее последнего визита. До начала съемок она не знала, что ее соведущим станет народный артист России Александр Лазарев . Однако коллеги быстро нашли общий язык.

Актриса также рассказала о загруженном графике и бессонных ночах. В первый съемочный день ей пришлось участвовать в записи пяти выпусков: с 8:30 утра до полуночи.

«У нас с Сашей тяжелые графики, которые редко пересекаются, поэтому вот поймали момент. Работать с ним — одно удовольствие. Чувствует людей, понимает с полуслова», — заявила Арнтгольц.

Ведущая также рассказала, что рада новой работе. По словам Арнтгольц, участие в программе дает ей много энергии.

«После съемок двое суток не могла нормально спать. Внутри все бурлило от переизбытка эмоций. Казалось бы, 18 лет в профессии, видела многое. Но нет, есть еще вещи, способные удивлять! Это очень круто», — заключила актриса.