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Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах
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Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах после съемок 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: телепередача «Жди меня»
Новая ведущая «Жди меня» Татьяна Арнтгольц рассказала о сложностях, возникших на съемках передачи. Об этом сообщает Starhit.
По словам Арнтгольц, она дважды приезжала на кастинг, причем оба раза специально не готовилась к пробам. Кандидатуру актрисы утвердили спустя несколько дней после ее последнего визита. До начала съемок она не знала, что ее соведущим станет народный артист России Александр Лазарев. Однако коллеги быстро нашли общий язык.
Актриса также рассказала о загруженном графике и бессонных ночах. В первый съемочный день ей пришлось участвовать в записи пяти выпусков: с 8:30 утра до полуночи.
«У нас с Сашей тяжелые графики, которые редко пересекаются, поэтому вот поймали момент. Работать с ним — одно удовольствие. Чувствует людей, понимает с полуслова», — заявила Арнтгольц.
Ведущая также рассказала, что рада новой работе. По словам Арнтгольц, участие в программе дает ей много энергии.
«После съемок двое суток не могла нормально спать. Внутри все бурлило от переизбытка эмоций. Казалось бы, 18 лет в профессии, видела многое. Но нет, есть еще вещи, способные удивлять! Это очень круто», — заключила актриса.
В сентябре 2017 года программу «Жди меня» закрыли. Позднее стало известно, что новый сезон передачи все-таки будет выходить, но «переедет» с Первого канала на НТВ. Вместе с этим продюсеры сменили и ведущих: вместо Сергея Шакурова и Юлии Высоцкой теперь в кадре можно увидеть Татьяну Арнтгольц и Александра Лазарева.
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