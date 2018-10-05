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Бузова пострадала из-за Волочковой
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Бузова попала под «обстрел» критических замечаний из-за Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Очередной пост танцовщицы вызвал шквал едких комментариев. На орехи досталось и звезде "Дома 2".
Анастасию Волочкову в последнее время не ругает только ленивый. То пользователи критикуют ее за сальные волосы, то за нелепые наряды для похода в храм, то за шпагаты и банные фото. Список можно продолжать бесконечно.
Однако артистка вряд ли могла ожидать, что ее начнут травить за то, что она приняла участие в благотворительном концерте в городе Руза. У себя в аккаунте балерина рассказала, что приняла участие в акции, направленной на социальную помощь. В благодарность за ее неравнодушие глава администрации подарил ей букет белых роз. Сама же Анастасия была восхищена творческими коллективами, которые приняли участие в этом мероприятии.
Свой пост танцовщица проиллюстрировала снимком. На нем она стоит в элегантном платье с букетом своих любимых белых роз.
Злопыхатели тут же едко поинтересовались, во сколько по нынешним временам обходится бесплатная "благотворительность". Они также назвали номер звезды "беспонтовым" и пожалели зрителей, которым пришлось выслушивать пение Волочковой.
Тут-то как раз под "обстрел" попала и Бузова. "Оля вроде как поет, вы вроде как пляшете, так создайте дуэт двух бездарностей — хайп будет покруче вашей убогой рекламы", — написали они. Впрочем, немного погодя пользователи пришли к выводу, что до общения с Анастасией не снизойдет даже звезда "Дома-2", пишет сайт Dni.ru.
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