Краско рассказал о будущем жены

Иван Краско: Скорее всего, жена уедет в Израиль к своему любовнику

В конце сентября Ивану Краско исполнилось 88 лет. Эту дату народный артист России отметил в кругу семьи — на даче в поселке Грузино.

— Девочка, здравствуй! — услышала я в телефонной трубке бодрый голос любимого актера, с которым дружу уже пятнадцать лет.

К слову, дозвониться в то утро до Краско было сложно. Иван Иванович не скрывал, что радуется такому шквалу поздравлений. Но больше всего ему было приятно видеть родственников, которые по традиции в этот день собрались за праздничным столом.

Из Польши приехали дочь Юлия, внучка Ксения и внук Ян (или Ваня, как его ласково на русский манер называет Краско). Также были младшие дети — Иван и Федор — в сопровождении мамы — Натальи Николаевны (третьей жены актера. — Ред.).

— У меня все отлично, все в сборе, — обрадовал меня Краско. — Пока девочки суетятся, я колю дрова. Это мое любимое занятие! Мой внук Ян, сын Андрюши, привез мне привет из Польши от своей мамы — моей любимой невестки Мириам.

Четвертой жены — Натальи Шевель — на даче не было. Но у себя дома она приготовила имениннику чайную церемонию с пирогами, куда гости потом и отправились.

— Все закончится тем, что она уедет в Израиль, к своему любовнику, — вздохнул Иван Иванович с некоторым облегчением.

Про ее любовника я уже была наслышана от других людей. Интересную историю мне рассказал помощник Краско Вячеслав Сергеевич. Наталья ему как-то раз показывала кольцо с бриллиантами, которое она купила на гонорары Ивана Ивановича. Это кольцо Наталья в мае увезла в Израиль и вручила его мужчине по имени Алекс. Тот в ответ ей тоже подарил кольцо с бриллиантами, хотя, на минуточку, имеет жену и троих детей. Жена его владеет туристической фирмой, где Алекс работает экскурсоводом. Несмотря на эти обстоятельства, парочка обручилась.

Вот такая не совсем веселая для Ивана Ивановича Краско история. В его 88 лет он заслуживает лучшего! И близкие ему люди надеются, что Наталья как можно быстрее найдет в другой стране свое призвание.

Поздравить актера лично смогли не все родственники. Не было на празднике его невестки, Мириам Александрович, которая проживает в Польше. Однако она передала поздравления любимому свекру и поделилась с нами неизвестными подробностями из их жизни.

— Мой сын Ян каждый год летает в Россию 23 сентября на день рождения деда, — рассказала она. — Для нас это святой день! Я не видела Ивана Ивановича много лет, но общаюсь с ним часто. Не могу без него. Этот человек определил мою интеллектуальную жизнь. Вместе с Андреем они учили меня русскому языку. Моя сноха тоже выучила русский язык, чтобы разговаривать с Иваном Ивановичем. Жаль, что мой муж Яцек (следующий возлюбленный, после Андрея Краско. — Ред.) не сможет поехать в Россию. Он тоже общается с Иваном и мечтал подарить ему янтарный кораблик. Иван же в прошлом морской офицер, дослужился до капитан-лейтенанта. Но Яцек уже не встает с постели… Я хорошо общаюсь с дочерью Ивана — Юлией, она живет неподалеку от нас.

После смерти Киры Васильевны — второй и самой лучшей жены Ивана Ивановича — в этой семье все как-то надломилось, — продолжила Мириам. — Думаю, что если бы она была жива, то они с Иваном жили бы вместе до сих пор. У них были удивительные отношения. Именно она заставила Ивана признать его внебрачную дочь Марину, которая сейчас живет в Штатах. Я всегда хотела быть похожей на нее — лучше человека я никогда не встречала.

Кира Васильевна скончалась от сердечного приступа на улице. Она пошла в детский сад за внучкой Ксенией, а оттуда не вернулась…

— Иван тяжело переживал уход жены, — вспоминает Александрович. — Он всегда делает вид, что ему все равно, но на самом деле это не так. Позже свекор говорил, что это он сократил жизнь своей любимой женщине. Он еле очухался после ее смерти. Потом еле очухался после смерти Андрея…

Мириам и Андрей Краско развелись за год до его смерти. Хотя на тот момент не жили вместе уже больше двадцати лет. Однако штампы в паспортах стояли…

— Андрей брал машину в кредит и развелся со мной, чтобы, если что-то случится, я потом не платила за него. Он боялся, что я не справлюсь с долгами… — делится подробностями Мириам. — Через год он умер. Всю жизнь я говорила, что меня Андрей не любил. Но мой сын настаивал, что это не так. Совсем недавно я поняла, что наша дружба с Андрюшкой была мудрее и сильнее, чем любовь. Когда он был пьян, звонил мне, чтобы поболтать.

Вы знаете случай, когда одна из женщин Андрея ударила его ножом в легкое? После этого у него развилась астма. В тот момент я позвонила Андрею, будто чувствовала. А у него в это время в легком был нож, а в руках телефонная трубка, по которой он со мной говорил. Начал падать… Андрей признавался, что я тот человек, с которым он хотел бы состариться.

Расставание их было тяжелым, и об этом Мириам не очень любит вспоминать.

— Он как-то сказал нашему общему другу, что с другой женщиной хочет дышать, жить и спать, а со мной — только разговаривать. Я услышала этот разговор… Мне было больно. Я хотела спать с Андреем, любила его страстно, а он меня только уважал, но не хотел в постели. Но сына нашего мы как-то сделали. Детей посылает Господь, — признается Александрович. — Наше расставание стало для меня ударом. Андрей после этого пытался вернуть меня к жизни, а также поддерживали Кира и Иван. Кира Васильевна боготворила внука, очень по нему скучала. Всегда испечет что-нибудь и говорит, что надо для него оставить.

Сейчас и у меня внуки — Модест и Тетус… Они замечательные! Модест похож на маму, а Тетус наш! Он Краско. Похож на отца, деда и прадеда. Он упёртый, вредный, но обаятельный и хороший. Его любят все, как любили Андрея и любят Ивана, что бы они ни творили.