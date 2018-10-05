Звезда «Дома-2» сколотила состояние на роли госпожи

Звезда «Дома-2» сколотила состояние на унижении лижущих пятки рабов

Сегодня каждый выживает, как может. Вот и Лера Хаснутдинова — самая юная участница "Дома-2" — нашла себе непыльное занятие. До прихода на шоу она за деньги играла роль госпожи при рабах.

"Мне нужны были деньги, а делать ничего не хотелось, — улыбается Лера. — Я переписывалась с мужчинами, которые просили, чтобы их унизили, а потом получала за это вознаграждение. Я сама находила себе "рабов" через знакомых, а они выплачивали мне "дань". Мужчины все были взрослые — от 40 лет. Мне кажется, что это либо женатики, либо те, кто имеет психологические травмы с детства". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерия Хуснутдинова Дом 2 (@lera_x) 27 Май 2017 в 2:51 PDT

Хуснутдинова призналась, что называла своих рабов "псинами" или"щенками", потому что по правилам не могла озвучивать их реальные имена. Они от этого особенно кайфовали. Ведь в обычной жизни это серьезные мужики в костюмах, которые проводят совещания, читают лекции, принимают законы. Но есть у них маленькая слабость…

"Я считаю, что на моей репутации это никак не отразилось, — цитирует Леру журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", — Я не против таких переписок. Тем более личных встреч я ни с кем не проводила". Хотя многие рабы умоляли ее о встрече — хотели полизать ей потные пятки и не только пятки. Но девушка пока не готова к этому — препочитает унижать мужиков морально. Она отметила, что "база рабов" у нее сохранилась, поэтому всегда может написать кому-то из "щенков".

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