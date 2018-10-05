Съедает рак: Юдашкин резко сдал

Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал

Одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель — ближайшей подруги Аллы Пугачевой — стал модельер Валентин Юдашкин . Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.

На некогда цветущего Юдашкина сегодня страшно смотреть — землистый цвет кожи, впавшие глаза. Как говорят, кутюрье страдает сильными болями, от которых нет лекарства. И Валентин Абрамович тает на глазах, он поседел и полысел. В его окружении считают, что он теряет волосы из-за курсов химиотерапии. Ведь, как выяснилось, у Валентина опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила…