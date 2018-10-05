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Съедает рак: Юдашкин резко сдал
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Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/vyudashkin
Одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель — ближайшей подруги Аллы Пугачевой — стал модельер Валентин Юдашкин. Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.
На некогда цветущего Юдашкина сегодня страшно смотреть — землистый цвет кожи, впавшие глаза. Как говорят, кутюрье страдает сильными болями, от которых нет лекарства. И Валентин Абрамович тает на глазах, он поседел и полысел. В его окружении считают, что он теряет волосы из-за курсов химиотерапии. Ведь, как выяснилось, у Валентина опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила…
Рак сегодня считается самым страшным из неизлечимых недугов — он унес жизни Леонида Броневого, Олега Табакова, Людмилы Рюминой, Жанны Фриске, Любови Полищук, Елены Образцовой, Валентины Толкуновой
О том, что Юдашкин борется с онкологией, незадолго до своей кончины сообщил Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов, — рассказал певец. — Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью". По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.
Напомним, что, помимо Юдашкина, на праздновании дня рождения Алины Редель собрались все сливки российского шоу-бизнеса: юморист Максим Галкин с братом, композитор Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, модельер Валентин Юдашкин, режиссер Галина Волчек, кондитер Александр Селезнев, светская львица и адвокат Ида Достман и многие другие. Главной же звездой вечера стала певица Алла Пугачева.
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