Капитан Америка уходит на пенсию

Капитан Америка покинет киновселенную Marvel

Звезда Голливуда Крис Эванс попрощался с поклонниками киновселенной Marvel, объявив об окончании съемок фильма «Мстители 4», премьера которых состоится в конце апреля следующего года. Эванс воплотил на экране одного из самых популярных героев комиксов — Капитана Америку.

Крис Эванс, известный всем любителям кино как Капитан Америка, объявил о том, что покидает киновселенную Marvel. Актер написал в своем твиттере пост о том, что съемки четвертого фильма о Мстителях подошли к концу, и попрощался с поклонниками.

«Официально завершили работу над «Мстителями 4». Это был очень эмоциональный день, — написал Эванс. — Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью. Всем, кто был перед объективом и с другой стороны камеры, всем зрителям говорю «спасибо» за воспоминания, которые у меня остались. Буду благодарен всегда!»

Публикация Эванса вызвала большую реакцию среди подписчиков актера. Фанаты выражают огромное сожаление в связи с тем, что больше в «марвеловских» фильмах не увидят Стива Роджерса . Не остался пост без внимания коллег Эванса. Так, звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс ответил актеру:

«Я не плачу, а рыдаю. В этом разница».

Дуэйн «Скала» Джонсон также отреагировал на прощание коллеги.

«Это был замечательный период, брат. Поздравляю тебя с тем, что смог вдохнуть жизнь в канонического персонажа. Продолжай в том же духе», — написал Джонсон

Тем не менее такое заявление Эванса не стало большой неожиданностью. Глава Disney Боб Айгер еще весной заявлял о том, что четвертая часть «Мстителей» закроет большую главу в киновселенной Marvel.

«Мы постоянно встречаемся с командой создателей, — приводит слова Айгера The Hollywood Reporter. — Мы уже разрабатываем сюжеты для фильмов, которые выйдут в следующем десятилетии. Уверен, мы попробую запустить новую франшизу после «Мстителей», но это не значит, что мы больше никогда не увидим старых героев».

Не секрет, что у многих исполнителей ключевых ролей в киновселенной истекает восьмилетний контракт, и в «Мстителях 4» ожидаются глобальные изменения. Доподлинно известно, что Роберт Дауни-младший больше не будет Тони Старком

Теперь же Крис Эванс заявил о том, что его время во франшизе подошло к концу. Весть о завершении контракта актера породила много теорий по поводу того, как завершится история, начатая в «Войне бесконечности». Фильм закончился тем, что главный злодей Танос привел свой план в исполнение, и половина супергероев погибла — в том числе и Капитан Америка.

Однако эти события не заставили фанатов горевать, так как многие уверены, что их получится возродить в продолжении. Во всяком случаев в комиксах ключевые супергерои за более чем полвека своего существования погибали уже не раз, но неизменно возрождались. Нечто подобное предполагается и в «Мстителях 4». Однако то, что Эванс попрощался с киновселенной, вселило во многих тревогу, и у людей появились подозрения, что Капитан Америка может умереть окончательно.

Создатели фильма до сих пор держат в строгом секрете его название и не раскрывают ни малейших подробностей по поводу сюжета. Известно лишь, что в киновселенной появится новый персонаж — Капитан Марвел, которую воплотит на экране Бри Ларсон . Мировая премьера картины о супергероине состоится в конце февраля 2019 года — за два месяца до выхода на экраны «Мстителей».

Крис Эванс впервые появился в роли Капитана Америки в 2011 году в картине «Первый мститель», после чего сыграл еще в двух фильмах о супергерое, а также в трех «Мстителях».

Любопытно, что до вхождения в киновселенную Marvel актер уже играл в экранизации комиксов этого издательства. Еще в 2005 году вышел фильм «Фантастическая четверка», где он сыграл Человека-факела. Два года спустя состоялась премьера сиквела «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера». Однако обе картины не имели большого успеха, и историю о первой команде супергероев Marvel закрыли. Несмотря на свой культовый статус во вселенной комиксов, Фантастическая четверка так и не смогла получить хорошей экранизации, в отличие от многих других героев.