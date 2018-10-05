Дакота и Соколовский поделили имущество

Несколько месяцев назад Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским . Как оказалось, все эти годы Влад ей изменял, даже когда артистка была беременна.

Певица тяжело переживает предательство супруга и надеется, что они с Владом смогут сделать так, чтобы из-за их расставания не пострадала совместная дочь Мия, которой совсем скоро исполнится год. Недавно Рита вместе с дочерью и подругой уехала на отдых в Грецию, чтобы восстановиться после полученной душевной травмы, а на днях артистка вернулась в Россию.

Стало известно, что экс-супруги довольно быстро пришли к мирному соглашению и поделили имущество. Также Рита и Влад честно поделили бизнес.