Дакота и Соколовский поделили имущество 

Несколько месяцев назад Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским. Как оказалось, все эти годы Влад ей изменял, даже когда артистка была беременна.
Певица тяжело переживает предательство супруга и надеется, что они с Владом смогут сделать так, чтобы из-за их расставания не пострадала совместная дочь Мия, которой совсем скоро исполнится год. Недавно Рита вместе с дочерью и подругой уехала на отдых в Грецию, чтобы восстановиться после полученной душевной травмы, а на днях артистка вернулась в Россию.
Стало известно, что экс-супруги довольно быстро пришли к мирному соглашению и поделили имущество. Также Рита и Влад честно поделили бизнес.
«К «Жаровне» Рита больше никак не относится, она сама вышла из этого проекта, возможно, еще до официального расторжения брака с Соколовским. Также она теперь не занимается и школой здорового образа жизни «Дружу с телом», в которую вложила много времени и сил. Подопечные этой программы очень расстроились, потому что Влад вряд ли будет уделять им столько же внимания, как когда-то его жена. Общую квартиру, за которую пара недавно выплатила ипотеку, они решили переоформить на дочь Мию, которой в конце октября исполнится годик», — рассказали «СтарХиту» в окружении пары.