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Семенович оправдалась за концерт в память Фриске
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Анна Семенович оправдалась перед фанатами 

Russianshowbiz.info 59 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Семенович объяснила читателям, почему не приняла участие в концерте памяти своей коллеги Жанны Фриске.
Семенович отметила, что о мероприятии она узнала совершено случайно, из социальных сетей, за пару дней до назначенной даты. Девушка сразу же написала сестре Жанны Наташе Фриске, чтобы она объяснила, почему ее не пригласили.
При этом сама Наташа не занималась организацией концерта, приглашение звезд было в компетенции другого человека. Как выяснилось позже, на мероприятие не позвали никого из "Блестящих". Лишь за день до концерта Семенович позвонил организатор и пригласил выступить, но в этом время певица находилась с концертом в другом городе.
Анна попросила журналистов не раздувать скандал на пустом месте и объяснила, что если бы все было сделано заранее, она бы приехала на вечер памяти коллеги и подруги. Анна пообещала, что с другими "блестящими" они смогут собраться и сделать свой концерт, чтобы вспомнить Жанну Фриске.
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