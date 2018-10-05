Еремеев назвал Мишулину фриком

«Над Кариной уже смеются»: Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной

Противостояние Карины Мишулиной и Тимура Еремеева продолжается. В результате нескольких судебных разбирательств перевес остался на стороне Тимура, однако Карина не оставляет попыток разбить артиста. По мнению Еремеева, действия Мишулиной подчас нелогичные.

"Над Кариной уже даже смеются, она, к сожалению, стала своего рода фриком. Сама провоцирует такое отношение: многое из того, что вещает на полном серьезе, выглядит ну очень смешным. Не смешно лишь то, что она своими заявлениями и жалобами уже год тиранит самые высокие инстанции — от Следственного комитета до прокуратуры, судов, даже до президента добралась", — поведал Еремеев.

Кроме того он регулярно получает от друзей и знакомых ссылки на новые интервью Мишулиной, в которых она сообщает "свои очередные фантазии". Тимур не может понять, в чем смысл поступков Карины. В то, что она рьяно отстаивает честь и достоинство семьи, он не верит.

"Ее поведение рваное, неравномерное. То затихает, а потом вдруг, видимо, опять фантазии одолевают, и начинают озвучиваться новые, просто нечеловеческие истории про меня. Я бы сказал, гиперфантастические. Если проанализировать интервью Карины последних месяцев, все они сводятся к одной фразе: "Тимур плохой". Как это влияет на мое родство с папой, правда, она не объясняет. Просто — "плохой"! И все", — заключил Еремеев.

Актер отметил, что на его карьере этот скандал никак не отразился. Ролей у него не прибавилось, не убавилось. Тимур мечтает, чтобы эта шумиха побыстрее улеглась. Что касается Карины, то ее ему жаль.

"Она столько всего натворила. Главное, чтобы наконец выдохнула и успокоилась. Не питаю иллюзий, что Карина изменится. Этого не будет. Никогда. Вообще. В принципе. Она не умеет меняться", — убежден актер.

Еремеев признался, что он не обижен на Мишулину, но у него есть "противное чувство неприязни". "Оно возникло, когда я получил неопровержимые доказательства двуличности Карины. Лгала, притворялась. И продолжает это делать до сих пор. Я больше ничего не собираюсь доказывать Карине, очередной суд принял решение в мою пользу", — цитирует Тимура Еремеева "Коллекция Караван историй".