Пугачеву и Галкина разоряет замок

Содержание замка разоряет Пугачеву и Галкина

Звездная семья с двумя детьми большую часть времени проживает в собственном дворце в подмосковной деревне Грязь. Однако особняк площадью 2300 квадратных метров ежемесячно отнимает из бюджета Максима и Аллы Борисовны колоссальную сумму.

Шестиэтажный замок расположен на участке в один гектар. Здесь есть подземный гараж, большой бассейн и даже семейный театр со сценой. Есть отдельное жилье и для помощников по хозяйству. Им и няням семья выплачивает по 100 тысяч рублей в месяц.

Уход за огромным домом непрост. Ведь особняк постоянно нуждается в ремонте. Регулярно приходится вызывать специалистов, чтобы подлатать крышу замка. Дело в том, что строившие здание рабочие не учли его особенностей, и появилась угроза обрушения.

Чтобы избежать ЧП, Максим украсил замок фигурами мифических чудовищ и рыцарем с драконом. По словам специалистов, они закрывают недочеты строителей.

"Началось обрушение фасадного камня замка из-за неправильного монтажа, поэтому Максим пригласил нас исправить эти проблемы. И еще требовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя", — цитирует мастера по медным изделиям Дениса Аксенова сайт "Комсомольская правда".

О том, сколько конкретно Галкин тратит на обслуживание замка, можно лишь догадываться. Однако примерно эксперты эту сумму подсчитали. Учитывая налоги и коммунальные услуги, такой дом семье обходится приблизительно в 500 тысяч в месяц.