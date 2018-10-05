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Погребняк экстренно госпитализировали
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Погребняк экстренно госпитализировали 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
Фото: instagram.com/mariapoga_
Дизайнер, супруга футболиста Павла Погребняка Мария попала в больницу с нервным срывом на фоне скандала с интернет-конкурсом. Об этом сообщает Woman.ru.
Речь идет о giveaway — розыгрыше, для участия в котором необходимо выполнить ряд условий. Организаторы розыгрыша, с которыми сотрудничала Погребняк, обещали победителям айфоны, но в итоге подарили им пальчиковые батарейки в коробках из-под продукции Apple.
После этого супруга футболиста получила множество негативных комментариев. Дизайнер купила смартфоны на свои деньги, чтобы подарить их победителям, но претензии не прекратились, и она попала в больницу.
Woman.ru отмечает, что из-за стресса Погребняк похудела до 42 килограммов. Сейчас она находится под присмотром врачей и выздоравливает. После выписки из больницы она планирует обратиться к адвокатам.
Ранее в центре скандала из-за giveaway оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она была лицом розыгрыша автомобиля Mercedes. Конкурс спонсировали блогеры в обмен на 150 тысяч «живых» подписчиков. Еще до завершения розыгрыша блогеры начали возмущаться и заявили, что вместо «живых» подписчиков организаторы занимались накруткой ботов.
Адвокат Сергей Жорин заявил, что Бузову хотели подставить нечестные на руку люди, которые пытались подкупить прессу и заработать на скандале. Бузова заявила о готовности отстаивать свою честь в суде.
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