Погребняк экстренно госпитализировали

Дизайнер, супруга футболиста Павла Погребняка Мария попала в больницу с нервным срывом на фоне скандала с интернет-конкурсом. Об этом сообщает Woman.ru.

Речь идет о giveaway — розыгрыше, для участия в котором необходимо выполнить ряд условий. Организаторы розыгрыша, с которыми сотрудничала Погребняк, обещали победителям айфоны, но в итоге подарили им пальчиковые батарейки в коробках из-под продукции Apple

После этого супруга футболиста получила множество негативных комментариев. Дизайнер купила смартфоны на свои деньги, чтобы подарить их победителям, но претензии не прекратились, и она попала в больницу.

Woman.ru отмечает, что из-за стресса Погребняк похудела до 42 килограммов. Сейчас она находится под присмотром врачей и выздоравливает. После выписки из больницы она планирует обратиться к адвокатам.

Ранее в центре скандала из-за giveaway оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова . Она была лицом розыгрыша автомобиля Mercedes. Конкурс спонсировали блогеры в обмен на 150 тысяч «живых» подписчиков. Еще до завершения розыгрыша блогеры начали возмущаться и заявили, что вместо «живых» подписчиков организаторы занимались накруткой ботов.