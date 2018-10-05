Медики рассказали о состоянии Павла Воли

В Иркутском Минздраве рассказали о состоянии здоровья Павла Воли

Павел Воля в Иркутске после концерта, который состоялся вечером в четверг, обратился в больницу за медицинской помощью в связи с болями в области живота, отмечают иркутские власти.

"Павлу Воле было проведено ультразвуковое обследование. Никакой угрозы для здоровья артиста врачи не обнаружили, госпитализации и экстренного лечения не понадобилось", — рассказал собеседник агентства.

Сам Павел Воля на своей странице в соцсети Instagram утром в пятницу сообщил, что с ним все хорошо, он продолжает гастрольный тур, впереди поездка в Красноярск.