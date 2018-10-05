Ещё
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутском Минздраве рассказали о состоянии здоровья Павла Воли 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Павел Воля после концерта в Иркутске обратился за медпомощью, но врачи выяснили, что его здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
Павел Воля сделал заявление после "госпитализации"
Павел Воля в Иркутске после концерта, который состоялся вечером в четверг, обратился в больницу за медицинской помощью в связи с болями в области живота, отмечают иркутские власти.
"Павлу Воле было проведено ультразвуковое обследование. Никакой угрозы для здоровья артиста врачи не обнаружили, госпитализации и экстренного лечения не понадобилось", — рассказал собеседник агентства.
Сам Павел Воля на своей странице в соцсети Instagram утром в пятницу сообщил, что с ним все хорошо, он продолжает гастрольный тур, впереди поездка в Красноярск.
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будут спасать Крымский мост после ЧП
Запад нашел повод для новых санкций против России132
Трамп раскрыл истинное отношение к России29
Германию возмутили новые обвинения в адрес России28
Украинцев признали жертвой геноцида112
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение