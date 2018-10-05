Вдова Марьянова оставила мужа без памятника

Вдова Дмитрия Марьянова оставила мужа без памятника

Безусловно, Дмитрий Марьянов не собирался уходить в 47 лет! Поэтому и завещание составлять не спешил… По словам друзей, у него были большие планы на жизнь. Но для начала он хотел развестись с Ксенией Бик , отношения с которой к тому моменту разладились. Так ли это, вдова не подтверждает. Но одно известно: в реабилитационный центр, где прошли последние дни жизни Дмитрия, она не приезжала. А на его могиле до сих пор не установила памятник…

В их отношениях было много спорных моментов. Например, в первые годы совместной жизни Ксения убеждала Дмитрия, что ее дочка Анфиса — от него (а не от предыдущего брака с ресторатором Сергеем Коваленко ). А зачали они ее за несколько лет до свадьбы: мол, когда-то там встретились, закрутили роман, потом расстались, а спустя время былые чувства вспыхнули вновь… Но среди людей, хорошо знавших артиста, эта легенда так и не при­жилась.

В близком окружении актера в принципе не очень любят говорить о Ксении Бик, но подтверждают: отношения супругов были напряженные.

— Дмитрий просил, чтобы к нему приехал мануальный терапевт, — рассказывает хозяйка центра, психолог Оксана Богданова, — но Ксения эту просьбу о­тклонила.

По словам людей, находившихся рядом с актером в «Фениксе», актер лишь делал супруге онлайн-переводы на банковскую карточку. Таким было последнее общение Марьянова с женой…

Также известно, что у него был дневник, куда он записывал свои сокровенные мысли. Но после его смерти все вещи вместе с дневником Богданова отдала его жене. Поэтому истинные переживания Дмитрия останутся, видимо, тайной…

— В реабилитационный центр Бик не нашла нужным приехать, чтобы хотя бы удостовериться, куда сбагрила «любимого», — сетует друг Дмитрия. — Помню, прихожу как-то к Димке домой, выбегает дочка Бик и орет, как вольготно они бы жили с мамочкой в квартире, если бы не было Марьянова. Добились чего хотели. Надеюсь, на дачу, которую Дима построил для своего папы, наша иностранка не посягнет (Бик родом из Харькова. — Ред.). Кстати, после смерти Димки она быстро оформила вид на жительство в России. Не прошло и недели, как скорбящая вдова поскакала по инстанциям.

Сейчас Бик живет в о­бустроенной Дмитрием шикарной квартире в престижном районе столицы.

Когда Дмитрия не стало, Ксения осталась в стороне от забот, касающихся покойного. На поминки она даже не позвала друзей Марьянова. Пришлось им собраться самостоятельно: выпить рюмочку-другую… Да и памятника на могиле до сих пор нет. Поэтому спустя год после утраты родные и друзья актера задумались исправить это…

— Идея памятника принадлежит брату Димы Михаилу, — говорит директор Марьянова и друг его семьи Алевтина Кунгурова. — Обязательно буду участвовать в этом. К годовщине памятник вряд ли успеем поставить. Оказывается, есть положение, что его нужно установить либо до 15 октября, либо весной. Мы не торопимся. Главное, чтобы были учтены все нюансы. Миша показал эскиз отцу. Юрий Георгиевич одобрил идею, что самое главное. Это то немногое, что мы можем сделать для Димы…

Мы попытались дозвониться Ксении Бик, но она не дает комментариев. И в окружении актера подтверждают, что памятник ее совсем не заботит.

Дмитрий Марьянов сыграл в фильмах «Выше Радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «День радио», «Путешествие во влюбленность», «Мираж» и многих других. Роль в картине «Дорога из желтого кирпича» стала для Дмитрия последней. В конце сентября прошлого года он исполнил свой финальный дубль.