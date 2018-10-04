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Слепаков объяснил удаление клипа о Солсбери
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Слепаков объяснил удаление шутливой песни о Петрове и Боширове 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Шоумен Семен Слепаков заявил, что удалил разошедшийся по Сети в четверг шутливый клип «Песня о Солцберецком шпиле» про Руслана Боширова и Александра Петрова, так как это был незаконченный вариант.
«Насчет клипа, который удаляют. Поскольку все спрашивают — рассказываю. Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось», — написал он в Instagram.
Он добавил, что «Газпром-медиа» отношения к ситуации с удалением клипа не имеет. По его словам, клип был удален по его просьбе, так как это его авторская собственность.
Также Слепаков заявил, что не будет доделывать клип, так как в этом уже нет смысла.
«Песня о Солцберецком шпиле» появилась в Сети в четверг. Это пародия на интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В нем Петров и Боширов представлены людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
Напомним, британские власти обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. После этого россияне дали интервью Маргарите Симоньян, в котором опровергли работу в ГРУ.
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