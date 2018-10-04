Слепаков объяснил удаление клипа о Солсбери

Слепаков объяснил удаление шутливой песни о Петрове и Боширове

«Насчет клипа, который удаляют. Поскольку все спрашивают — рассказываю. Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось», — написал он в Instagram.

Он добавил, что «Газпром-медиа» отношения к ситуации с удалением клипа не имеет. По его словам, клип был удален по его просьбе, так как это его авторская собственность.

Также Слепаков заявил, что не будет доделывать клип, так как в этом уже нет смысла.

«Песня о Солцберецком шпиле» появилась в Сети в четверг. Это пародия на интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В нем Петров и Боширов представлены людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.