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Михалков поведал о двух операциях за месяц
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Михалков рассказал о последствиях двух операций за месяц 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков рассказал о последствиях двух операций на бедре, которые он перенес за месяц, передает агентство городских новостей "Москва".
"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю", — рассказал Михалков.
Он также назвал две операции за месяц серьезным потрясением, но сказал, что все еще находится "в строю".
Ранее близкий друг сценариста Александр Адабашьян рассказал, что Михалков перенес "малоприятную травму спортивного свойства".
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