Михалков поведал о двух операциях за месяц

Михалков рассказал о последствиях двух операций за месяц

"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю", — рассказал Михалков.

Он также назвал две операции за месяц серьезным потрясением, но сказал, что все еще находится "в строю".