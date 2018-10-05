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Михалков перенес две операции
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Михалков перенес две операции 

Рамблер + ещё 12 11 минут назад
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем самочувствии после двух операций, которые ему сделали в течение месяца. Об этом сообщает агентство «Москва».
Свое здоровье Михалкова прокомментировал после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов. Режиссеру дважды прооперировали бедро, но он остается «в строю» и рассчитывает вернуться в привычную форму.
«Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве. <…> Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение», — отметил Михалков.
В марте этого года Михалков попал в больницу. Ему пришлось пройти медицинское обследование после инцидента во время поездки в Нижний Новгород: тогда режиссер поскользнулся и упал. Медики не обнаружили у него серьезных травм.
В сентябре актер Александр Адабашьян рассказал журналистам, что Михалков попал в больницу и перенес операцию. По его словам, операция режиссеру понадобилась из-за «малоприятной травмы спортивного свойства». Адабашьян подчеркнул, что сейчас Михалков болеет, но ничего «трагического» не случилось.
Дочь режиссера Надежда Михалкова также заявляла, что ее отец в порядке, и волноваться о его здоровье не стоит.
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