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Определена дальнейшая судьба Краско
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У Краско родится ребенок после развода с молодой женой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Все, что сейчас происходит в личной жизни Ивана Краско — очень необычно. Но эта история точно не является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престарелому актеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией, несмотря на его довольно преклонный возраст.
"Все их отношения основаны на искренних чувствах. Что интересно — вокруг него всегда много молодых девушек, которые предпочитают мужчин сильно старше. Он для них словно магнит. Видимо, природное обаяние с годами никуда не исчезает", — заявила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Что касается самого Ивана, то он, по словам гадалки, совершенно не чувствует себя на свой возраст.
"Говоря по правде, он готов к сексуальным подвигам, и в этом смысле еще способен удивлять женщин. А желание поскорей родить детей — это, по сути, довольно эгоистичное желание продемонстрировать общественности, что он еще на многое способен", — сказала Абравитова.
Его молодая жена Наталья все-таки права: в довольно раннем возрасте ребенок останется без отца, это неизбежно. Однако таролог заверила, что Краско настроен очень решительно и эту историю он доведет до желаемого результата.
"Наталья это будет, или кто-то другой, но ребенок у него родится. Только дело в том, что всеобщего восхищение он все равно не заслужит: большинство окружающих просто не поверят во всю эту историю", — подытожила ясновидящая.
Напомним, скандальная история с разводом Ивана Краско и его молодой жены длится несколько месяцев. Актер обвиняет возлюбленную в том, что она не хочет рожать от него детей и тем самым ставит преграду в их интимных отношениях. Сама девушка объясняет свое решение предельно откровенно. Она, по всей видимости, опасается скорой смерти артиста и не хочет становиться матерью-одиночкой.
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