Павел Воля сделал заявление после «госпитализации»

Комик Павел Воля отреагировал на сообщения о своей госпитализации.

Воля разместил видеообращение на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где раскритиковал медиков за предание огласке врачебной тайны и призвал журналистов проверять информацию.

По словам комика, после концерта в Иркутске у него разболелся живот, и он отправился на УЗИ.

«Сказали, дружок, езжай ты домой, надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале», — рассказал Воля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павла Волю увезли в больницу после концерта в Иркутске с подозрением на аппендицит.