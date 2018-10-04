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Павел Воля сделал заявление после «госпитализации»
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Павел Воля сделал заявление после «госпитализации» 

Рамблер + ещё 50 10 часов назад
Комик Павел Воля отреагировал на сообщения о своей госпитализации.
Воля разместил видеообращение на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где раскритиковал медиков за предание огласке врачебной тайны и призвал журналистов проверять информацию.
По словам комика, после концерта в Иркутске у него разболелся живот, и он отправился на УЗИ.
«Сказали, дружок, езжай ты домой, надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале», — рассказал Воля.
Ранее в СМИ появилась информация, что Павла Волю увезли в больницу после концерта в Иркутске с подозрением на аппендицит.
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