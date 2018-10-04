Орлова нашла оправдание вопиющему поступку

Орлова оправдалась за свое отсутствие на концерте в честь Фриске

На днях состоялся благотворительный вечер "Жанна Фриске — я рядом!". Организаторы хотели почтить память исполнительницы, а средства с продажи билетов отправить на помощь детям-сиротам.

Один из участников встречи — экс-солист группы «Турбомода» Саша Попов сообщил журналистом, что коллеги Жанны по коллективу «Блестящие» на концерт прийти отказались. Это заявление вывело из себя Ольгу Орлову.

“С семьей Жанны Фриске я общаюсь постоянно. Они всегда будут близкими и родными людьми. Но какие-то псевдодрузья считают, что могут судить и решать, какой я человек и как я отношусь к Жанне. Для меня это странно. Да и мероприятие памяти Жанны должно быть более профессионально организованным. На коленке сделанный ивент не очень ее достоин", — рассказала экс-участника «Блестящих».

Также Ольга отметила, что ранее виделась с одним из организаторов на кладбище у могилы Жанны. Тогда ей сообщили, что о времени и месте проведения концерта пока ничего неизвестно. Кроме того, по словам Орловой, лица, координирующие подготовку мероприятия, не выбрали фонд, в который пошли бы средства, а этот момент для нее очень важен.

Певица призналась, что Попова она видела всего дважды в жизни. Оттого ей кажется странным тот факт, что он, не спросив ее лично, принялся делать какие-то выводы и очернять ее в прессе.

“Если были вопросы ко мне, позвонил бы и задал. Мой телефон несложно найти. Он просто врет. Это клевета. Саша просто нашел инфоповод, чтобы попиариться на этой ситуации”, — цитирует Орлову StarHit.

Еще одна бывшая участница «Блестящих» Анна Семенович также решила прокомментировать ситуацию. Певица отметила, что организаторы сообщили о мероприятии слишком поздно и она не успела приехать.